Garo Paylan: Özerkliğe bir öcü gibi bakmamak gerekiyor

Garo Paylan: Özerkliğe bir öcü gibi bakmamak gerekiyor

HDP Milletvekili Garo Paylan, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Özerklik bölünmek demek değildir" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programına katılan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, özerklikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin özerkliğe öcü gibi bakmaması gerektiğini söyleyen Paylan, İspanya örneğini verdi.

"ÖZERKLİK BÖLÜNMEK DEMEK DEĞİLDİR"

Paylan açıklamasında, "Türkiye'nin çoğulcu bir anlayışa içerde geri dönmesi gerekiyor. Bununla iç meselelerimizi çözeriz. Bu anlayışı Suriye'ye de önermesi gerekiyor.

Bunun da anahtarı özerkliğe bir öcü gibi bakmamaktan geçiyor. Özerklik bölünmek demek değildir. İspanya'da onlarca özerk bölge var." ifadelerini kullandı.

Garo Paylan: Özerkliğe bir öcü gibi bakmamak gerekiyor İZLE

