305 bin dekarda yetiştirilen buğdaydan 125 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Siirt'te Hasat Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin adresi, önemli hububat üretim merkezlerinden Garzan Ovası oldu.

İlk hasat başladı

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı konuşmada, buğday ve mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını söyledi.

"125 bin tonu aşkın rekolte bekliyoruz"

Hasadın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Demirhan, "Yaklaşık 305 bin dekar buğday ekim alanından 125 bin tonu aşkın rekolte bekliyoruz." dedi.

Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı VİDEO

"Arpa hasadının sonuna yaklaşıyoruz"

Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında 140 bin ton hububat üretimi yapıldığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"25 bin tonun üzerinde bakliyat üretimiyle Türkiye'de önemli noktadayız. İl genelinde kırmızı mercimek hasadımızı tamamladık. Ağırlıklı ekimin yapıldığı Kurtalan ve merkez ilçede arpa hasadının sonuna yaklaşmaktayız.

2021 üretim yılının kurak geçmesi ile dekardan 150 kilogram civarında verim olmuştu. Bu yıl olumlu iklim koşullarıyla dekardan buğdayda 350-450 kilogram, arpada 300-350 kilogram civarında verim beklenmektedir."

Son 20 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor



Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ekim sezonunda bin dekar alanda yüzde 75 hibeli 23 bin kilogram sertifikalı buğday tohumunun dağıtıldığını aktaran Demirhan, desteklemelerin devam edeceğini bildirdi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerine işaret etti.

"Bereketli bir dönem geçirdik"

Mercimek gibi buğday üretiminde de çiftçinin yüzünün güldüğünü dile getiren Günbat, "Geçen yıl çok zorlu bir sezon geçirdik. Kuraklıktan dolayı çoğu çiftçimiz zarara uğradı.

Ama çok şükür bu yıl çok verimli, bereketli bir dönem geçirdik. Hem mercimekte beklediğimiz rekolteyi aldık hem de buğdayda iyi rekolte beklentimiz var. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"İnşallah her sene böyle güzel verim alırız"

Çiftçilerden Gazanfer Toprak da bereketli hasatla yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Bu yıl rekoltemiz çok iyi. İnşallah her sene böyle güzel verim alırız." diye konuştu.