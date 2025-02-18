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İHA

Dijital içerik platformunda yayınlanan "Gassal" dizisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Dizinini yayına girmesinin ardından gassallık mesleğine yönelim arttı.

Erzincan’da yoğun talep üzerine Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara gassallık kursu açıldı.

KURSA KATILIM YÜKSEK

Kursiyerler, Gassal dizisinden etkilendiklerini ve bu nedenle Halk Eğitim Merkezi'ne kurs talebinde bulunduklarını ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, kurs için 50 kişilik kontenjan açtıklarını ve kısa zamanda başvuruların tamamlandığını kaydetti.

YAKINLARININ CENAZELERİNİ YIKAYACAKLAR

Kurslarda kursiyerlere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırıldı.

En büyük isteklerinin yakınlarının cenazelerini kendilerinin yıkayarak kefenlemek olduğunu belirten kadın kursiyerler, diziyle birlikte farkındalık kazandıklarını dile getirdi.