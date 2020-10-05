GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Çok eşliliği savunan ve Medeni Kanun'un kaldırılmasını isteyen GATA'nın başhekim yardımcısı Ali Edizer görevden alındı.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni hukuk düzenini eleştirdi.

“BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ ONU DA ALIN”

Edizer, medeni hukuk düzenini eleştirmek için paylaştığı videoda, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allahuteala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" dedi.

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GÖREVDEN ALINDI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hakkında inceleme başlatılan Ali Edizer'in sözleşmesinin feshedilerek görevinden alındığı duyuruldu.