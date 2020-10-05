GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kimdir? Neden görevden alındı?

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kimdir?

Türkiye’nin en köklü eğitim ve sağlık kurumlarından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

GATA BAŞHEKİM YARDIMCI ALİ EDİZER KİMDİR?

Lisansını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisansını ise THK Üniversitesi’nde yapan hekim Ali Edizer kariyerine 1992 yılında Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi olarak başladı.

1996-1997 yıllarında Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yerine getiren Edizer, 1999’da Kayseri İl Sağlık Müdürü Yardımcısı oldu.

2009’da Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Edizer, 2010 ve 2011 yıllarında ise SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olarak görevine devam etti.

2012’de Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdür olan Edizer, 2016-2018 yılları arasında ise Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev aldı.

Dr. Ali Edizer 2018 yılından beri de GATA’da Başhekim Yardımcısı olarak görev alıyordu.

GÖREVDEN ALINDI

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

Dr. Ali Edizer'in erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi. "Boşamayın, ikincisini alın" dediği videodaki sözleri şöyle: "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin."