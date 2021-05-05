Gaye Usluer kimdir? CHP'den istifa eden Prof. Dr. Gaye Usluer'in biyografisi..

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof.Dr. Gaye Usluer, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Prof. Dr. Gaye Usluer kimdir?

Eskişehir'de 25 ve 26'ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan ''Kamuoyuna duyuru'' başlığıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Usluer, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış Özgürlük Adalet Demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.''

Öte yandan kararının duygusal olmadığını aktaran Gaye Usluer'in, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi partisine geçeceği iddaları da kulislerde konuşulmaya başlandı.

Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Gaye Usluer'in hayatı ile ilgili bilgiler gündeme geldi.

Peki, Gaye Usluer kimdir? İşte, CHP'den istifa eden Prof. Dr. Gaye Usluer'in biyografisi...

PROF. DR. GAYE USLUER KİMDİR?

25 Mart 1957 tarihinde Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Gaye Usluer, babasının görevi nedeniyle Erzurum'da ilkokul birinci sınıfı, Sakarya Adapazarı'nda ikinci sınıfı, 3-4 ve 5. sınıfları Eskişehir'in en eski ve köklü ilkokullarından Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda okumuştur.

Ortaokul ve lise eğitimini Süleyman Çakır Kız Lisesi'nde alan Usluer, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir.

Bu süreçte eşi Mustafa Usluer ile tanışmış ve 1982 yılında evlenmişlerdir. 1984 ve 1988 yıllarında kızları dünyaya gelmiştir.

1987 yılında Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı alan Usluer, 1992 yılında Doçent, 1998 yılında ise Profesör olmuştur.

Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 4 farklı dönemde (2'şer yıllık) fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, Fakülte Etik Kurul üyeliği (İki dönem), ESOGÜ Vakıf Başkan yardımcılığı, ESOGÜ Vakıf Başkanlığı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştur.

Çalışma alanıyla ilgili çok sayıda derneğin üyesi olan Usluer, Türkiye EKMUD'nin 2006-2010 yılları arasında olmak üzere iki dönem başkanlığını yürütmüştür. Çok sayıda Ulusal Kongrede Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Düzenleme Kurulu üyeliği yapmıştır.

1990 yılından beri üyesi olduğu Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde 2000-2002 yılları arasında Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

1992 yılından beri ikişer yıllık üç dönem Türk Tabipler Birliği Eskişehir-Bilecik Tabip Odasının yönetim kurulu üyesi ve Merkez Konsey delegesi olarak görev almıştır.

2008-2010 ve halen devam etmek üzere Eskişehir Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 17 Temmuz 2012 tarihinde CHP 34. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

5 Eylül 2014 tarihinde CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçilen Gaye Usluer, 2003 yılında babasını, 2014 yılında da eşi Mustafa Usluer'i kaybetmiştir.

2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında Yüksek lisans derecesini alan Prof. Dr. Gaye Usluer, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve iki kız annesidir.