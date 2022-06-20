Petrol
113.29
0.15%
Euro
18.2504
0.36%
Dolar
17.3277
0.02%
Altın
1.023
-0.09%
Borsa
2531
-0.09%
Bitcoin
363.118
5.43%
BTXN Coin
8.43
12.70%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti

    Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi, Memleket Partisi’nden istifa etti.
    • 20.06.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti

    2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, siyaset arenasındaki hareketlilik de devam ediyor.

    Memleket Partisi’nde, 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili, Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesinin daha istifa etmesi nedeniyle taşlar yerinden oynadı.

    Parti yönetiminden gelen 6 istifayla, Memleket Partisi’nde yeter sayı kalmadı.

    İstifa eden isimler

    Olağanüstü kurultaya gitmesi beklenen partide, istifa eden isimle şöyle:

    • Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer,

    • Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. D.r Hakkı Akalın,

    • Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala,

    • Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün,

    • Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu,

    • Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

    Gaye Usluer, Memleket Partisi nden istifa etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Psikolog Fazilet Seyitoğlu'dan Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın kitabı
    Kitap

    Psikolog Fazilet Seyitoğlu'dan Bırakın Çocuklarınız Sıkılsın kitabı

    Antalya'da taksi ters şeride girdi, motosiklet sürücüsü taksiye çarptı
    3. Sayfa

    Antalya'da taksi ters şeride girdi, motosiklet sürücüsü taksiye çarptı

    Görüş Bildir