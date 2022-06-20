Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti

Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi, Memleket Partisi’nden istifa etti.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, siyaset arenasındaki hareketlilik de devam ediyor.

Memleket Partisi’nde, 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili, Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesinin daha istifa etmesi nedeniyle taşlar yerinden oynadı.

Parti yönetiminden gelen 6 istifayla, Memleket Partisi’nde yeter sayı kalmadı.

İstifa eden isimler

Olağanüstü kurultaya gitmesi beklenen partide, istifa eden isimle şöyle: