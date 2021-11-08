Binlerce vatandaşın beklediği ve ulaşımda zaman tasarrufu sağlayacak yeni hatla; Zincirlikuyu ile İstanbul Havalimanı arası yolculuk 33 dakika sürecek.

İstanbul için yapılan raylı sistem çalışmalarında tarihi bir gün yaşanıyor.

Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşleri bugün itibarıyla başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

37,5 kilometrelik metro hattı, kent merkezi ile güzergah üzerindeki ilçeleri, mahalleleri ve havalimanına olan yoğun trafik akışının yükünü önemli oranda azaltacak, hem vatandaşlara hem de yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracak.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı ViDEO

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU UNVANINA SAHİP OLACAK

Türkiye, ayrıca bu metro hattı ile ilkleri yaşıyor. Hat ile günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde birkaç kez dünya rekoru kırıldı. Saatte 120 kilometre ile ‘Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hat, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metro olacak. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattı, demir yolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmakta.

YERLİ VE MİLLİ PARÇALAR

Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattı, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millîlik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Hatta hizmet edecek araçlarda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin en az yüzde 60’ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerinin çalışacağı hatta; sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hatta ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak.

TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen sinyal sistemi sayesinde trenler, saatte 120 kilometre hızla emniyetli seyahat imkânı sağlayacak. Tüm özellikleri ile yeni Türkiye’yi yansıtan hat; kullanıcı dostu özellikleri öne çıkan, alternatif ulaşım araçlarıyla entegre, teknolojiyi yolcularımızın hız ve güvenliği için kullanan, Türk mühendisliğinin eserleri arasında yerini alacak. Ayrıca hat inşatında 122 adet yürüyen merdiven ile birlikte 45 adet de asansör imalatı yer alıyor.

ULAŞIM SÜRELERİ KISALACAK

Aynı zamanda entegre bir hat olan Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı; Kağıthane İstasyonu’nda Kabataş-Mahmutbey Metro hattına bağlanmaktadır. Hat, Gayrettepe İstasyonu’nda Yenikapı-Hacıosman Hattına, İstanbul Havalimanı İstasyonu’nda da yapım hazırlıkları devam eden Yüksek Hızlı Tren hattına ve yapımı devam eden Marmaray Küçükçekmece Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı ile de bütünleşik olacak.

İSTANBUL HAVALİMANI - ZİNCİRLİKUYU ARASI 33 DAKİKA

Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakikaya inecek.

CİDDİ TASARRUFLAR SAĞLAYACAK

Havalimanı Metro hattının ulaşımda kolaylığın yanı sıra emniyet, hız kazandırma ve işletme sırasında da ciddi tasarruflar sağlayacağı düşünülüyor. Hattın hizmete girmesiyle birlikte, 2024-2043 yılları arasında; karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağı öngörülüyor.

2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR

Hattın, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açılması hedefleniyor.