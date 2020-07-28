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    Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama

    Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 14:35
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    Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama

    İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde meydana gelen patlama vatandaşları korkuttu.

    DHA'nın haberine göre, trafoda yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINDA

    Patlama sonrası çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındığını bildirdi.

    Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama VİDEO

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