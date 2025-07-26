Gayrimenkul sertifikası nereden alınır? Kaç sertifikayla ev alınacak?

Türkiye’de yeni başlatılan “Gayrimenkul Sertifikası” (GMS) uygulaması, Türkiye’de ilk kez Emlak Konut ve TOKİ işbirliği ile İstanbul Başakşehir’de Damla Kent projesinde hayata geçiriliyor.

Sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve proje bitiminde pay sahiplerinin nasıl ev sahibi olacağına ilişkin hususlar soru-cevap şeklinde açıklandı.

Vatandaşlar, "Gayrimenkul sertifikası nereden alınır", "Kaç sertifika ile ev alınır" sorularını araştırmaya başladı.

Sertifika toplamak isteyenler, sertifika kapsamında detayları merak ediyor.

Peki; Gayrimenkul sertifikası ne kadar, kaç TL? 1 ev için kaç sertifika gerekir? Detaylar haberimizde...

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR

Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul’da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, yatırım hesapları üzerinden alınabilecek.

4 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Halka arz sonrası, gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak ve yatırım hesabınız üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz.

-Gayrimenkul Sertifikası fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

SERTİFİKA FİYATI

Tüm vatandaşların gayrimenkule kolayca yatırım yapabilmesi için sertifika halka arz fiyatı, gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinden yüzde 24.1 indirimle 7.59 TL olarak belirlenmiştir.

KAÇ SERTİFİKA İLE EV ALINIR

Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır.

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Damla Kent projesinde tipik sertifika adetleri şöyle:

62 m² (1+1): 631.516 sertifika

88 m² (2+1): 863.276 sertifika

144 m² (3+1): 1.384.916 sertifika

194 m² (4+1): 1.833.345 sertifika