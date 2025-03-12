Gazete Duvar kapanma kararı aldı

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Yurt dışından gelen paralarla Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalışan medya grupları son dönemlerde sıkıntı içinde.

Onlardan biri de Gazete Duvar....

Vedat Zencir’in sahibi olduğu ve Türkiye'de yayın hayatına 2016'da başlayan Gazete Duvar, tüm faaliyetlerini askıya alarak kapanma kararı aldı.

Kapanma kararı ise gazetenin ekonomik sıkıntılar yaşaması sonrası geldi.

BATI'DAN FONLANDIĞI İFŞALANDI

Hatırlanacağı üzere ABD'nin düşünce kuruluşu Center for American Progress'ın yayınladığı raporda ABD tarafından fonlanan Türk medyaları ifşalanmış; bu raporda ise Gazete Duvar da yer almıştı.

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PARA KESİLDİ

Ancak 4 yıllık aranın ardından yeniden göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, hem yurt içi hem de yurt dışı fonlanan tüm medya kuruluşlarına sağlanan para akışını keseceğini duyurmuştu.

Gazete Duvar'ın da yayın hayatına sonlandırma adımı bu karar sonrası geldi...