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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaralar hızla sarılmaya başlandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çeviren depremlerde, yıkılan binlerce bina 50 binin üzerinde vatandaşlara mezar oldu.

Üzerinden bir ayı aşkın süre geçen asrın felaketinin ardından, hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Depremin ilk gününden beri bölgede bulunan Gazeteci Adem Metan, Hatay'ın Antakya ilçesinden son durumu aktardı.

Ensonhaber canlı yayınına bağlanan Metan, İlker Koç'a bölgede yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Metan, şu ifadeleri kullandı:

Ben bugün birkaç farklı ile gittim. İlk Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da gördüğüm tablo, beni heyecanlandırdı. Çünkü çok yoğun bir çalışma söz konusu. Hem konteynerden çarşılar, hem de geçici barınma alanlarının çok fazla kurulduğunu gördüm. Adıyamanlı vatandaşların en baştan bu yana yoğun bir serzenişi vardı. Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'ye geldim. Hayatın normalleşme çalışmalarında Gaziantep çok önde gidiyor şu anda.

Sonrasında da Hatay'a geldik. Burada da çok yoğun çalışmalar var. Konteyner kentleri kurmak o kadar zor ve o kadar meşakkatli ki.. Bir tır en fazla 2 konteyneri getirebiliyor.



Burada vatandaşların buraya terk edeceği yönünde tedirginlik vardı. Hatay'ın birçok noktasında elektrikle ilgili herhangi bir problem yok. Depremden hasar almayan binalarda yaşayan vatandaşlar, evlerine geçti.



Esnaf da artık dükkanlarını açmaya başladı. Yol kenarlarında tezgah açan vatandaşları görüyoruz.



Bakanların bölgede kalması vatandaşları mutlu ediyor.