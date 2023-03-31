Gazeteci Adem Metan, deprem bölgesinde yaşananları belgesele taşıdı 11 ili vuran deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren afet bölgesinde olan Gazeteci Adem Metan, kadrajından yansıyanları 'Asrın Felaketi 4:17' isimli belgeseline taşıdı.

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Büyük depremde 54 gün geride kaldı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaralar hızla sarılmaya başlandı.

Geniş bir coğrafyada etkili olan deprem 50 binden fazla kişiye mezar olurken milyonlarca insanın ise evsiz kalmasına neden oldu.

Yaşanan felaketin ardından sahada hummalı çalışmalar başlatıldı ve depremzedeler için kentlerde çadır ve konteyner kurulumu hızlandırıldı.

Depremin izleri silinmeye başlandı

Günler geçtikçe depremin izleri yavaş yavaş silinmeye başlıyor.

İzler silinirken ise geride büyük bir acı ve dram kendisini gösteriyor.

"Asrın Felaketi 4:17"

Depremin ilk gününden beri bölgede yoğun bir çalışma performansı sergileyen Gazeteci Adem Metan, "Asrın Felaketi 4:17" belgeselini oluşturdu.

Depremin ilk anından itibaren yaşananların anlatıldığı belgeselde depremzedelere ve olayı bizzat dünyaya anlatan gazetecilere mikrofon uzatıldı.

"Kadrajımızdan yansıyanlardan bu belgesel çıktı"

Afet bölgesinde tam 27 gün aralıksız kaldığını belirten Adem Metan, "Kadrajımızdan yansıyanları sizlerle paylaşmak istedik ve ortaya bu belgesel içerik çıktı." notunu bıraktı.

Adem Metan belgeselin içerisinde Murat Ağırel, Prof Dr Naci Görür, Cüneyt Özdemir, Kenan Taş, Gökmen Çiçek, Fulya Öztürk ve Kemal Öztürk gibi isimlere mikrofon uzatarak yaşananları dinledi.

'Asrın Felaketi 4:17' belgeselinin tamamını izlemek için tıklayın

"Aklıma ailem geldi, çekim yapamadım"

Belgeselde depremin ilk günlerinden beri bölgede olan Fulya Öztürk de yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: