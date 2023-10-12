Gazeteci Adem Metan'ın Ensonhaber canlı yayınına bağlandığı anlarda füzeler patladı Savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği İsrail-Filistin hattına giden Gazeteci Adem Metan, Aşkelon bölgesinden Ensonhaber yayınına bağlandı. Metan'ın bölgede son durumu aktardığı sırada Hamas'tan atılan füzelerin Demir Kubbe tarafından imha edildiği anlar ekrana yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail-Filistin hattındaki gerilim 6'ncı günde de karşılıklı saldırılar devam ediyor..

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Hamas'ın sızma harekatı ve füze saldırılarını bahane eden İsrail ordusu, Gazze'yi sıkı bir abluka altına aldı.

Yaşanan savaşta sivil hedef gözetmeden hava saldırılarını artırdı.

Hava saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybederken Gazze Şeridi enkaza döndü.

Sivil yerleşim yerleri hedef alındı

Saldırılarda, sivillere ait yerleşim birimleri hedef oluyor. Bu süreçte çok sayıda kanın akmasıyla çocuklar ve bebekler hayatını kaybetti.

Hamas'ın başlattığı saldırılara sert bir şekilde karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi adeta ışıksız ve susuz bıraktı.

Dünyanın gözü, bölgede yaşanan gelişmelere çevrildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

Ensonhaber yayınında Demir Kubbe devreye girdi

Televizyon programlarına da konu olan olay, Ensonhaber yayınında da işlendi.

YouTube kanalında izleyicilerle buluşan İlker Koç'la Gündem programında Gazze'den ve Aşkelon'dan son durum aktarıldı.

Konuklardan biri de gazeteci Adem Metan oldu. Metan, gerilimin yaşandığı bölgeye giderek Aşkelon'dan yayına bağlandı.

Hamas'tan gelen füzeler imha edildi

Adem Metan'ın bölgeden son durumu aktardığı sırada Demir Kubbe devreye girdi. Canlı yayında Hamas tarafından fırlatılan füzelerin havada imha edildiği anlar ekrana yansıdı.