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    Gazeteci Batuhan Yaşar toprağa verildi

    1 aydır tedavi gören gazeteci Batuhan Yaşar, Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazeteci, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 17:36
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    Gazeteci Batuhan Yaşar toprağa verildi

    İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, dün akşam 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Yaşar, için Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı.

    CENZAEYE SİYASİ İSİMLER DE KATILDI

    Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, meslektaşı, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    BAĞLUM MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

    Cenazeye katılanlar, yakınlarına başsağlığı diledi. Namazın ardından Yaşar'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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