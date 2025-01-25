DHA

Gazeteci Deniz Arman kanser tedavisi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Arman için bugün öğle vakti Vişnezade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Arman'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Törende taziyeleri oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman kabul etti.

Beşiktaş taraftarı olan Arman'ın tabutunun üstüne, kulübün bayrağı ve atkısı örtüldü.

Gazetecinin, hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde, kendi cenaze törenini planladığı, kendi vefat haberini yazdığı öğrenildi.

‘BANA ONURLU BİR YAŞAM SÜRMENİN YOL HARİTASI VE BEŞİKTAŞ SEVGİSİ BIRAKTI’

Arman’ın oğlu Volga Arman, babasıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, “İyi bir baba olduğunun da bilinmesini istiyorum. Bana bıraktığı en güzel şey onurlu bir yaşam sürmenin yol haritası ve Beşiktaş sevgisi oldu. Ülkü dedem de çok iyi bir gazeteciydi, onun kendi babasıyla gurur duyduğu gibi ben de kendi babamla gurur duyuyorum. Az önce dediğim gibi o sahadan gelişi ve gazeteciliğin içinden gelişi benim koltuklarımı kabartan bir durum. Çünkü 90’lı yıllarda çok kez elini taşın altına koyup çok dosyalar yaptılar. Tamamıyla sahadan gelen bir gazeteciydi, en gurur duyduğum noktası budur. Bana, onun yaptığı şeyleri taklit ettiğimde, iyi bir hayat ve düzgün bir hayat sürmenin yol haritasını göstermiş oldu. Bu da benim için bir babanın sunabileceği en güzel şey zaten" dedi.

'CENAZESİYLE İLGİLİ VEDA NOTLARINA KADAR KENDİSİ PLANLAMIŞTI'

Arman’ın arkadaşı gazeteci Özay Erad, "Onu hatırlayacağımız cümleleri zaten o bizim için yazmış, bırakmış, vasiyet etmiş. 12 yıl önce Mehmet Ali Birand hayatını kaybettiğinde bizim yaptığımız haberlere son noktayı kendisi koymuştu. Hatta Birand’a vedayı kendisi yazdı, kendisi seslendirdi. 3,5 aylık bir hastane süreci vardı. O süreç içerisinde hangi camiden kaldırılacağını, cenazesiyle kimin ilgileneceğini ve sosyal medyada yazılacak olan bütün veda notlarına kadar kendisi planlamıştı. Tabii ki böyle bir kalemin kendi vedasını yazması da onun istediği gibi olurdu. O şekilde yayınlanmasını vasiyet etmiş, Özay bunu böyle yazsın yayınlasın demiş. Deniz Arman kendi hakkındaki veda şu sözlerle yazmış, ‘İyi bir insandı, iyi bir gazeteciydi, bir Beşiktaşlı Deniz Arman hayatını kaybetti’. Kendi haberine noktayı da kendi koydu. Onunla yollarımız kesiştiği için hepimiz mutluyduk. Medyanın, haber dünyasının usta kalemi, haylaz çocuğu, kara kartalıydı" ifadelerini kullandı.