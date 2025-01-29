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Gazeteci Barış Pehlivan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile bir görüşme gerçekleştirerek bu konuşmanın kaydını Halk TV’de canlı yayın sırasında yayınlaması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yetkilileri, sunucu Selek ve Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Halk TV'den 3 gazetecinin gözaltına alınması sonrası Fatih Portakal'ın Sözcü TV canlı yayınında yaptığı eleştiriler gündem oldu.

"TÜRKİYE ŞARTLARINI BİLEN BİR GAZETECİLİK YAPMANIZ GEREKİYOR"

Barış Pehlivan'ın yaptığının doğru olmadığını söyleyen ve sözlerinde "Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor." ifadelerine yer veren Portakal, eleştirilerin hedefi oldu.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın açıklamaları sonrası Halk TV sunucularından ve eski yayın arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi.

Gelen tepkiler sonrası Fatih Portakal, bugünkü yayınında muhalif medyadan gelen eleştirileri değerlendirdi.

SOKRATES BENZETMESİ

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, canlı yayınında filozof Platon'dan alıntı yaptı.

"Doğrunun yanındayım" diyen Portakal, devamında Platonun şu sözlerini okudu:

En iyi dostum doğruluk ve Socrates'tir. İkisi arasında bir tercih yapmam gerekirse seçimim doğruluğun lehine olur.

"MAHALLEYİ TERK ETMİYORUM, GİDEBİLDİĞİM YERE KADAR GİDERİM"

Gazeteci Fatih Portakal, devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Ben kimsenin dediği gibi olmam, mahalleyi de terk etmem, bildiklerimi söylemeye devam ederim.



Gözaltına alınmalarının nedeni neydi; izin alınmamış, suç teşkil bir ses kaydını yayınlamalarıydı. Aslında yanlış bir hareket yapmışlardı..



Mahalleyi terk etmiyorum, gidebildiğim yere kadar giderim.

"ALIR CEKETİMİ ÇIKAR GİDERİM, BEN ÇÜNKÜ İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"