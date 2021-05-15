Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Gazze’de yaşadığı dehşeti anlattı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bayram arefesinde Gazze'deki bir parkta kayda aldığı çocukların, bayram sabahında işgalci İsrail tarafından nasıl bombalandığını anlattı.

Gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy, Habertürk ekranlarında İsrail ile ilgili anısını anlattı.

Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren Ersoy'un anısında çok çarpıcı ifadeler yer aldı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN AĞZINDAN KAN DONDURAN FİLİSTİN ANISI

Ersoy, bayram arefesinde Gazze'deki bir parkta kayda aldığı çocukların, bayram sabahında işgalci İsrail tarafından nasıl bombalandığını şu sözlerle anlattı:

"Parktaki çocuklar, 'Biz neden her bayram Gazze'de bombalar altında bayrama giriyoruz' diye sitem ettiler. Ben de cep telefonuyla kaydettim. Ertesi gün İsrail bir çocuk parkını vurdu, bayram sabahı. O çektiğim çocuklardan bir tanesi o saldırıda hayatını kaybetti. Ben o çocuğun cesedini gördüm hastaneye getirdiklerinde.

"İSRAİL ORDUSU BİR KEDİYİ BİLE İNCİTMEZ DEDİ"

Parçalanmış çocuk cesetleri çektim Gazze'de. İnanın biz kutulara dolduruyorduk o çocukların cesetlerini. Sınır kapısında İsrail askeri beni karşıladı. 'Nasıl içerisi' dedi. 'Katliam yapıyorsunuz' dedim. Çok yanılıyorsun. İsrail ordusu bir kediyi bile incitmez' dedi. 'Görmek ister misiniz ne yaptığınızı?' dedim. Çıkardım tabletimden fotoğrafları gösterdim. ' Bunları ben çektim' dedim."