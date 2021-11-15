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    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi

    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi

    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde trafik kazası geçirdi. Ersoy, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 21:19
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 21:20
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    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün sabah erken saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bir kaza geçirdi.

    Ersoy kazanın olduğu yerden sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    KAZANIN NASIL YAŞANDIĞINI ANLATTI

    Ünlü gazeteci, durumunun iyi olduğunu ve kazanın nasıl yaşandığını kısaca aktardı.

    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi

    "ARKADAN GELEN ARAÇ 150 KM İLE BANA ÇARPTI"

    Ersoy çektiği videoda, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı” notunu düştü.

    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi #1

    Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi #2

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