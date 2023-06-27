Terör elebaşını öven gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı Hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılık işlemleri sona eren Yanardağ, tutuklandı.

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ensonhaber.com

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, terörist sevici açıklamalarıyla skandal etkisi yaratmıştı.

Muhalefetin fonladığı Tele 1'de canlı yayında yaptığı konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.

Başsavcılık harekete geçti

Yanardağ'a CHP ve HDP dışında tüm kesimlerin tepki gösterdiği açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "Suçu ve suçluyu övme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.

Dün gözaltına alındı

Yanardağ, dün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.

Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Dün öğlen saatlerinde kanaldan gözaltına alınan Merdan Yanardağ, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklandı

Savcılıkta işlemlerinin sona ermesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.