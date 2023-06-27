CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, terörist sevici açıklamalarıyla skandal etkisi yaratmıştı.
Muhalefetin fonladığı Tele 1'de canlı yayında yaptığı konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.
Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.
Başsavcılık harekete geçti
Yanardağ'a CHP ve HDP dışında tüm kesimlerin tepki gösterdiği açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "Suçu ve suçluyu övme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.
Dün gözaltına alındı
Yanardağ, dün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.
Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adliyeye sevk edildi
Dün öğlen saatlerinde kanaldan gözaltına alınan Merdan Yanardağ, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Tutuklandı
Savcılıkta işlemlerinin sona ermesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.