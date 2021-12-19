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    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı

    Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuşurken ses ayarı yapan teknikere tokat atarak büyük bir skandala imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 17:06
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    Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın, o anlarda ses teknikerine tokat attığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

    Görüntülerde; Fatma Şahin ile konuşan Muharrem Sarıkaya'nın işini yapmaya çalışan ses teknikerine dönerek bir anda tokat attığı görülüyor.

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Fatma Şahin'e bir şeyler söylemeye devam ediyor.

    Ekranlarda sakin ve güleryüzlü bir isim olarak tanınan Muharrem Sarıkaya, bu çirkin hareketiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı VİDEO

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı #1

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı #2

    Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı #3

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