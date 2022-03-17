Halk Tv ekranlarında Türkiye'nin Ukrayna'da yürüttüğü çalışmaları öven Ağırel, AFAD ve Kızılay'ın da millet ayrımı gözetmeksizin herkese yardım eli uzattığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken, bölgede kalan Türk vatandaşlarının takibi ve tahliyesi için çalışmalar da aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Görev için bölgeye giden Türk gazeteciler ise, aynı ilgi ve önem ile takip ediliyor.

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV yayınında Ukrayna’ya gittiğinde yaşadıklarını anlattı.

"İNANILMAZ İLGİ ALAKA İLE TAKİP EDİYORLAR”

Yayında Türkiye’nin bakanlık ve büyükelçilik çalışanlarının gazetecilere büyük önem verdiğini ve başarılı bir takip sisteminin kurulduğunu anlatan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

“Oradaki havayı teneffüs edebilmek, sahadaki izlenimlerimi aktarabilmek için çıktım gittim. Şunu belirtmem gerekiyor ki Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Yavuz Selim Kıran’a, büyükelçiliklerimizde bulunan çok değerli ateşelere ve müsteşarlara teşekkür ederim. Sadece bana mahsus değil, Türkiye’den giden bütün gazeteciler ile ilgili. İnanılmaz ilgi alaka ile takip ediyorlar.

Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’nin Ukrayna’daki çalışmalarını övdü VİDEO



“YARDIMA KOŞALIM DİYE İNANILMAZ İLGİLİLER”

Nerede olduklarını, nereye gittiklerini kötü anlamda takip edelim diye değil, başlarına bir şey gelir, müdahale edelim, sıkıştıkları anda yardımına koşalım diye inanılmaz ilgililer.





“SINIR KAPISINDAN GEÇTİĞİM ANDA YAZI GİTMİŞ”

Ben Polonya elçiliğimize orada olduğumu ve sınır kapısından geçeceğimi bildirdiğim anda bir anda yazı gitmiş. Bizim gazetecimizin geldiğini bildiren bir yazı gitmiş bir anda. Oradan Lviv’den Kiev’e gidene kadar konuştuk.

“AFAD KIZILAY MİLLET AYIRT ETMEKSİZİN YARDIM YAPIYOR”

Büyükelçilik bütün herkesi, oradaki Türk vatandaşlarını, gazetecileri nerede olduklarını, ne yaptıklarını, hangi otelde kaldıklarını ne gibi durumda olduklarını tek tek takip ediyor. İnanılmaz bir takip ağı kurmuşlar. AFAD ve Kızılay her geçiş noktasında millet ayırt etmeksizin sınırsız yardım yapıyor. Siyasi görüşler terk edilmiş orada. Türk vatandaşları birbirlerine yardım ediyor."

Ağırel’in bölgedeki çalışmaları öven açıklamaları sırasında, stüdyodaKİ kimsenin sesinin çıkmaması ise dikkat çekti.