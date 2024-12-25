Nevşin Mengü hakkında 7 buçuk yıla kadar hapis talebi

İHA

13 Aralık tarihinde YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj gerçekleştirilen Gazeteci Nevşin Mengü hakkında başlatılan resen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılan Mengü hakkında "örgüt propagandası oluşturacak sözleri yayınladığı' gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

"ÖRGÜT PROPAGANDASI OLUŞTURACAK BEYANLARA YER VERİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nevşin Mengü’nün sosyal medyadan paylaştığı videoda, YPG/PYD silahlı terör örgütü yöneticisi ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Salih Müslim ile röportaj yaptığı, röportaj içeriğinde örgüt propagandası oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, "şüpheli Mengü’nün, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını yaydığı" ve videonun binlerce kez görüntülendiği kaydedildi.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede ayrıca, şüpheli Mengü’nün sunucu olarak yayında bulunurken işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nevşin Mengü’nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.