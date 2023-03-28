Gazeteci Şaban Sevinç, Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini yorumladı Ensonhaber'e konuşan gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yapacağı ziyaretin sıradan bir görüşme olacağını söyledi. Sevinç, "Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekil, gel birleşelim ya da seçime birlikte girelim gibi bir teklifle gelmeyecek diye düşünüyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kala muhalefette gündem epey hareketli.

Son olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Muharrem İnce ile görüşeceği bilgisi aktarıldı.

Buna göre muhalefette oyları bölmekle suçlanan 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkını elde eden İnce, yarın Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak.

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesini yorumladı

Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmesi için yapılan baskılar sonrası görüşmenin seyrinin nasıl olacağı merak edildi.

Ensonhaber de görüşmeyi muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç'e sordu.

Sevinç, Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel'e Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesini yorumladı.

"Kılıçdaroğlu'nun ziyareti diğer partilere yaptığı gibi olacak"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın görüşmeye ilişkin ifadelerine dikkat çeken Sevinç, "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun memleket partisine yapacağı ziyaretin diğer partilere yaptığı gibi bir ziyaret olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekil, gel birleşelim ya da seçime birlikte girelim gibi bir teklifle gelmeyecek diye düşünüyorum." dedi.

"Kılıçdaroğlu ve İnce'nin ortak bir dostu trafik başlatıyordu ama gerçekleşmedi"

Kılıçdaroğlu ve İnce'nin ortak bir dostunun iki isim arasında kısa bir müzakere yürüttüğünü de sözlerine ekleyen Sevinç, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: