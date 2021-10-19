Gazeteci Sami Kohen, hayatını kaybetti

Türkiye'de dış politika ve diplomasi alanlarında gazetecilik kültürünü kazandıran Sami Kohen, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

1954'ten bu yana Milliyet'te gazetecilik yapan Sami Kohen, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Kohen, gazeteci Albert Kohen'in de oğluydu.

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu.

Kohen, 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı.

Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı.

1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını bu yıl, “Sami Kohen Anlatıyor: Ver Elini Dünya. 70 Yıllık Gazetecilik Serüveni" ismindeki kitabıyla yayınladı.

Yazarımız Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata veda etti. Abdi İpekçi’nin davetiyle Milliyet’te 1954’ten beri diplomasi ve dış politika konularında haber ve yazılara imza atan Kohen, Türk basınını ilk kez dış haberler sayfasıyla tanıştırmıştı.

Türk basınının duayen ismi, yazarımız Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata veda etti. 1954 yılından bu yana Milliyet’te görev yapan, evli ve iki çocuk babası olan Kohen, bir süredir tedavi görüyordu.

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını bu yıl yayınladı: “Sami Kohen Anlatıyor: Ver Elini Dünya. 70 Yıllık Gazetecilik Serüveni"