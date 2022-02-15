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    Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

    İstanbul 36, Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 13:21
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    Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

    İstanbul 36, Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

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