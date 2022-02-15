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- Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
İstanbul 36, Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 13:20
- Güncelleme : 15.02.2022 - 13:21
İstanbul 36, Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.