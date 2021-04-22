Euro
9.9515
0.86%
Dolar
8.2548
0.93%
Altın
474.33
0.52%
Borsa
1.344
0.99%
Bitcoin
449.059
0.39%
EXEN Coin
21.00
-19.63%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Gazeteci Selahattin Duman, hayatını kaybetti

    Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bir tedavi sürecine giren gazeteci Selahattin Duman, hayata veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gazeteci Selahattin Duman, hayatını kaybetti

    Gazeteci Selahattin Duman, 18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

    Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

    VASİYETİ BODRUM'A DEFNEDİLMEK

    Yaklaşık 10 gün önce bir ameliyat geçiren 71 yaşındaki Duman, geçirdiği ameliyatın ardından bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Duman, vasiyeti üzerine Bodrum Gündoğan'da toprağa verilecek.

    Gazeteci Selahattin Duman, hayatını kaybetti #1

    SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?

    Türkiye'de gazete mutfaklarının önde gelen tecrübeli isimlerinden olan ve kendisine özgü bir üslupla kaleme aldığı hiciv yazıları büyük ilgi gören Selahattin Duman, 1950 yılında doğdu.

    Uzun süre Sabah ve kurucularından olduğu Vatan gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yaptı.

    İlgi gören yazılarını kitaplarda topladı; Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı adlı kitapları yayımlandı; Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.
    Duman, en son olarak Oksijen'de köşe yazıları kaleme alıyordu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir