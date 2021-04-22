Gazeteci Selahattin Duman, hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bir tedavi sürecine giren gazeteci Selahattin Duman, hayata veda etti.

Gazeteci Selahattin Duman, 18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

VASİYETİ BODRUM'A DEFNEDİLMEK

Yaklaşık 10 gün önce bir ameliyat geçiren 71 yaşındaki Duman, geçirdiği ameliyatın ardından bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Duman, vasiyeti üzerine Bodrum Gündoğan'da toprağa verilecek.

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?

Türkiye'de gazete mutfaklarının önde gelen tecrübeli isimlerinden olan ve kendisine özgü bir üslupla kaleme aldığı hiciv yazıları büyük ilgi gören Selahattin Duman, 1950 yılında doğdu.

Uzun süre Sabah ve kurucularından olduğu Vatan gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yaptı.

İlgi gören yazılarını kitaplarda topladı; Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı adlı kitapları yayımlandı; Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.

Duman, en son olarak Oksijen'de köşe yazıları kaleme alıyordu.