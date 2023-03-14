Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor..

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde 48 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi evsiz kaldı..

Üzerinden bir ayı aşkın süre geçen asrın afetinde, devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılırken, sosyal medyada çok sayıda asılsız iddialar yer aldı.

Depremle ilgili ortaya çıkan dezenformasyonlara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mücadele Merkezi'nde çalışmalar sürüyor..

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan gazeteci Taha Karagöz de dezenformasyonlara değindi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Karagöz, bazı televizyonların yapılan çalışmaları gizleyerek sadece yıkılan evlerin önünde haber sunarak yalan haber aktardıklarını belirtti.

Depremin ilk gününden beri dezenformasyonla mücadele edildiğini belirten Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İlker, şimdi ben size buradan 'Görüyorsunuz, arkamda hala yıkılmayı bekleyen binalar var. Üzerinden 36 gün geçen depreme rağmen burada çalışma başlamamış durum. Arkamda molozo dönen bir bina var, herhangi bir şekilde kaldırma çalışmaları bile yapılmamış. Vatandaşın mağduriyeti sürüyor, devlet nerede diye soruyorlar.' diye haber geçebilirim. Bunları diyebilirdim.



Çünkü sen bu açıdan bunları gördüğünde İslahiye'de hiçbir şey yapılmadığını düşünebilirdin.



Bazı televizyon kanallarının her gün bunu yaptığına şahit olduğumuz için, buradan izleyenleri de bilgilendirmek için böyle bir giriş yaptım.



Şimdi mesela hemen kameranın açısını çeviriyorum. Görüyor musunuz arkamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Koordinasyon binasına çevrilmiş yapısı var, hemen önünde de çadırlar var, hemen şu aşağıda da konteyner kent ve çadır kent var. Dolayısıyla aslında depremin yaraları bir yandan sarılıyor ama bir yandan da depremin ilk gününden bu yana dezenformasyonla uğraşıyoruz.



Yapılan çalışmaları gizleyerek, bir manzarayla belli başlı televizyonlar dezenformasyon yapıyor.



Tüm bölgeleri dolaştım, çadır almayan vatandaşımızdan bahsedemeyiz. Artık çadırlardan konteyner evlere geçme aşamasına geçtik.