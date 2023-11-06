Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

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T24 yazarı Tolga Şardan hakkında, 31 Ekim tarihli "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'Yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Tolga Şardan tutuklandı
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Tolga Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
4 gün sonra tahliye edildi
Tolga Şardan, tutuklandıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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