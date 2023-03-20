Gazeteci Yakup Köse: Meral Akşener'in ittifakta herhangi bir hükmü yok Ensonhaber'e konuşan gazeteci Yakup Köse, HDP'nin CHP'den istediğini aldığını ve İyi Parti'nin Millet İttifakı'nın içerisinde bir hükmü olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çok az bir zaman kaldı.

Gözler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çevrildi.

Ensonhaber de, YouTube'da canlı yayınlanan Gündem Özel programıyla siyasetin nabzını tutuyor.

Gündem Özel'in son konuğu ise gazeteci Yakup Köse oldu.

Köse, CHP-HDP yakınlaşmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İyi Parti'nin ittifakta bir hükmü yok"

Köse, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in ittifakta herhangi bir hükmü olmadığını öne sürdü.

Açıklamalarına devam eden Köse, "Burada şu görülüyor ki İyi Parti’nin ve Meral Akşener’in ittifakın içerisinde herhangi bir hükmü yok. Bunu Akşener gidip tekrar döndükten sonra tam olarak anlamış olduk." dedi.

Yakup Köse son olarak ise, HDP'nin CHP'den istediğini aldığını ve Akşener'i alt ettiğini sözlerine ekledi.

"HDP istediğini aldı"

Yakup Köse'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Biliyorsunuz CHP kurmayları, bu ittifak oluşturulduğundan bu yana HDP’ye bazı bakanlıkları verebileceklerini zaman zaman televizyonlarda ve basılı medyada dile getiriyorlardı. Biz de bunları soruyorduk, Hangi bakanlığı vereceksiniz HDP’ye? Savunma Bakanlığı’nı mı yoksa İçişleri Bakanlığı’nı mı vereceksiniz diye sorularımızı soruyorduk. Ama CHP’nin kurmaylarından özellikle HDP-CHP kardeşliği içerisinde böyle bir sözleşmenin olduğu ve bu sözleşme neticesinde adım atıcakları gayet netti. Bugün bakarsanız, İyi Parti liderinin de zaman zaman çıkışları olmuştu. HDP ittifakın içerisinde yer alırsa veya HDP’ye bakanlık verilirse ittifakın içerisinde olmayacağız denilmişti. Burada şu görülüyor ki İyi Parti’nin ve Meral Akşener’in ittifakın içerisinde herhangi bir hükmü yok. Bunu Akşener gidip tekrar döndükten sonra tam olarak anlamış olduk. Tabii ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu belli başlı sözleri tutmak üzere bugün HDP’nin yanına gitti. Oradan çıkan sonuç da yüz ifadelerine baktığınızda HDP, Kılıçdaroğlu’nu zorlamış olarak görülüyor. HDP’de Kılıçdaroğlu’nu istedikleri noktaya getirmeleri ve Akşener’i alt etmeleri neticesinde mutlu görünüyor. İşin büyük fotoğrafı bu.

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