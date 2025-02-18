Gazetecilere bilirkişi soruşturması: İstenen hapis cezaları belli oldu

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle yaptığı basın toplantısında söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

Gazeteci Barış Pehlivan da ismi geçen bilirkişiyi arayarak telefonda sorular yöneltti.

O anların kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen bir şahıs ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi.

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilen Barış Pehlivan, programın sunucusu Seda Selek ve kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker, savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmıştı.

Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve programın koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle ifadelerinin alınması amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmişti.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikte işlemleri tamamlanan Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Suat Toktaş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI, KABUL EDİLDİ

Gazeteciler için hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın da arasında bulunduğu 5 gazeteci, 4 Mart günü sabah 09.30 sıralarında hakim karşısına çıkacak.

Bilirkişinin ses kaydını yayınladıkları için gazetecilerin 4 yıldan 14 yıla kadar değişen oranlarda hapsi isteniyor.

İDDİANAMEDEN

Bilirkişi soruşturması kapsamında gazetecilere yönelik hazırlanan iddianamede, Halk TV çalışanlarından Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz için, "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme ve bu kayıtları basın ve yayın yoluyla kamuoyuna sunma" ifadeleri yer aldı.

İddianamede, bu eylemlerin yargı sürecine müdahale ettiği ve ilgili çalışanlara 6 ila 14 yıl arasında hapis cezası verilmesi talep edildi.

TOKTAŞ İÇİN 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e de benzer ifadeler yöneltiliyor.

İddianamede, bu yöneticilerin de kayda alınan konuşmaları yayınlayarak yargı görevini etkilemeye çalıştıkları belirtildi.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar için 4 ila 9 yıl arasında hapis cezası talep edildi.