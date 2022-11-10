Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 84’üncü yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu…

Ata’nın vedası Türkiye’yi hüzne boğarken, geçen yıllar acıyı daha da derinleştirdi.

81 ilde anıldı

Cumhuriyet’in kurucusu için bugün 81 ilde anmalar vardı.

Gözler Anıtkabir’deki törendeyken, saat 9’u 5 geçe adeta hayat durdu.

Dolmabahçe Sarayı dolup taştı

İstanbul’un birçok köşesinde de anma programları yapıldı.

Özellikle Dolmabahçe Sarayı, dolup taştı.

Ata’nın hayata gözlerini yumduğu oda, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu VİDEO



Mevlit okutuldu

İstanbul Valiliği ise Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için mevlit okuttu.

DHA’nın haberine göre; Mevlid-i Şerif programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk için eller semaya yükseldi, dualar edildi.