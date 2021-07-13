Gazi Şenol Gençer, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı

Darbe gecesi kardeşiyle yaşadığı son anları anlatan Gençer, 'kontrollü darbe' söylentilerine tepki gösterdi.

Eli kanlı FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü yaklaşıyor.

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'na atılan bomba nedeniyle şehit olan Özgür Gençer'in ağabeyi 15 Temmuz gazisi Şenol Gençer, o gün yaşadıklarını dile getirdi.

"O TANKLAR KİME YOL AÇTIYSA..."

Darbe girişiminin ilk saatlerinde Etimesgut Meydanı'na giden Şenol Gençer, aynı anlarda kardeşi Özgür Gençer'in zırhlı araçların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yöneldiğini telefonda bildirmesi üzerine kardeşinin yanına geçtiğini söyledi.

Gençer, 15 Temmuz'un "kontrollü darbe" şeklinde nitelendirilmesine tepki göstererek, "O tanklar kime yol açtıysa kontrol onların elindeydi." dedi.

TANKLARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ülkeyi bölmek için milletin içine sızan üniformalı hainlerin kendi milletine kurşun sıktığına şahit olan Gençer, helikopterlerin taciz ateşine maruz kaldı.

Gençer kardeşler ve alandaki diğer vatandaşlar, tankların geçişini engellemek için paletlerin arasına taş attı, tahta ve kalas koyarak bu araçların ilerlemesini engellemeye çalıştı.

KÜLLİYE'YE GİTTİ

Olayların yatıştığını düşünerek saat 04.00 sıralarında evine geçen Özgür Gençer, televizyonda darbecilerin halkın üzerine ateş açtığı haberleri izleyince yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Burada, F-16'dan atılan bombanın yakınlarındaki aracın üzerine düşmesiyle Özgür Gençer şehit oldu, Şenol Gençer ise yaralandı.

"YERDE YATIYORDU"

FETÖ'cü pilotların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölgeye bomba attığı anları ve yaşadıklarını anlatan Şenol Gençer, patlamanın ardından kendine gelmesiyle kardeşinin yanına gittiğini söyledi.

Gençer, "Yanına gittiğimde yerde yatıyordu. Bazı şeyler canımızı yaksa da o gecenin gerçekliğini milletimizin anlaması için bunları anlatmamız gerekiyor. Ben kardeşimin bağırsaklarının çıktığını gördüm. Kendi gömleğiyle baskı yaptım. 'Ambulans' diye bağırmaya çalıştım ama ambulansların geçişine izin vermiyorlar.



Şehit Özgür Gençer ve ailesi

"HASTANEYE KADAR YARASINA BASKI YAPTIM"



Sivil bir beyaz minibüs geldi, bizi araca alıp hastaneye götürdüler. Hastaneye kadar kucağımda kardeşimin yarasına baskı yaptım. Acilden girerken doktorlara 'Bizde bir şey yok. Kardeşimi kurtarın.' diye bağırdım. 'Sen de yaralısın, yat sedyeye.' dediler. Ben yaralı olduğumun farkında değilim. O an kardeşimi son görüşüm oldu." dedi.

Gazi Gençer, kardeşinin gün boyu ameliyatta olduğunu düşündüğünü ancak hastaneye geldikten yarım saat sonra şehit olduğu haberini babaevinde aldığını anlattı.

15 TEMMUZ'A "KONTROLLÜ DARBE" DİYENLERE TEPKİ

O gecenin unutulmaması ve gelecek nesillere ibret olması gerektiğini belirten Gençer, bazı siyasilerin 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" diyerek amacından saptırmaya çalıştığını söyledi. Gençer, "O tanklar kime yol açtıysa kontrol onların elindeydi. Sonra tabii kontrol milletin eline geçince olaylar onların kontrolünden çıktı, amaçlarına ulaşamadılar." dedi.

Darbe girişiminin ardından başlayan yargılamaları mahkeme salonlarında takip ettiğini aktaran Gençer şu değerlendirmelerde bulundu:

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEDİLER"

"O gece hiç yaşanmamış gibi darbeciler gözümüzün içine baka baka yalan söylediler. Sanki o F-16 uçaklarını biz kullandık, biz kendi kendimize bomba attık. Tanklarla kendi araçlarımızın, insanlarımızın üzerinden biz geçtik. Helikopterlerle kendi kendimize ateş ettik. Onlar hiçbir şey yapmamışlar, biz yapmışız. Ben isterdim ki birinci dereceden suça karışanlar idam edilsin ki ibret olsun, bir daha böyle bir şeye kalkışmasın hainler."

"HER KESİMDEN İNSANIMIZ VARDI"