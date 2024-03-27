Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, en büyük vaadini açıkladı Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir canlı yayında "En büyük vaadiniz ne?" sorusuna cevap verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayata geçirdiği ve hayata geçirmek üzere hazırladığı projeleriyle dikkati çekiyor.

Gaziantep'te yeniden aday gösterilen ve ustalık dönemi için hazırlanan Şahin, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Programda kentsel dönüşüme dair detaylardan bahseden Şahin, akabinde ise en büyük vaadini, hayalini açıkladı.

"En büyük vaadiniz ne?" sorusuna cevap veren Fatma Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Şehre 9 istasyonlu metro getireceğim"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine koydurduk. 1 Nisan itibarıyla şehre 9 istasyonlu metroyu getireceğim. En önemli işim. Çünkü artık şehrin demir ağlarla örülmesi lazım. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız şehirler arası yolu getiriyor. Biz kara treni hızlı trene çevirdik. Bir milyonluk Şahinbey’i Şehitkamil’e bağlamam lazım. Bunu da metroyla bağlayacağım. Şu an en büyük hayalim, sevdam, aşkım; onu başaracağım İnşallah.

Gaziantep'te kentsel dönüşüm çalışmaları: Murat Kurum’u aradım, anlatamam verdiği desteği

6 Şubat depremi ve akabinde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da konuşan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat korkunçtu, ben yarım saat anlatırım yarım saat ağlarız, korkunç bir şeydi. Ben daha önce deprem master planı çalıştırmıştım 10 tane TÜBİTAK profesörüne statik çalışmıştık. Ben dedim ki eyvah bu böyleyse benim hemen Nur Dağı’na çıkmam lazım. 3 dakikada evden çıktık, eşim direksiyonun başına geçti, Davut Valimizi aradım ‘Sayın Valim AFAD’la buluşalım’ dedim o da çıkmıştı sonra Murat Kurum’u aradım, anlatamam verdiği desteği. Çok hızlı yönetilmesi gerekiyordu. En iyi yaptığım iş arayıp 'Sayın Bakanım yetişin' dedim.



Çok hızlı geldi, Murat Bey 5 genel müdürüyle geldi. Allah ondan razı olsun. Bir kere çok pratik ve çok iyi bir mühendis. Tam bir çözüm adamı. İnşallah İstanbul tercihini Murat Kurum'dan yapar. Ben İstanbul'un dirençli, akıllı ve yeşil bir İstanbul olması gerektiği konusunda çok inandığım bir mühendislik bakışı var.



Şu anda zaten hepsini yıktık. Bizim 3 kadememiz var bunlar sırayla; koruyucu önleyici tedbir, sırası ve sonrası. Koruyucu önleyici tedbire yoğunlaşmamız lazım. 3 şehir çalışıyoruz Candaş Bey. Dirençli şehir, akıllı şehir, yeşil şehir. Bu üç başlıkla şehri hazırlıyoruz.

"Şehir ekonomisini yeşil ekonomiye çevirmek istiyorum"

"Nasıl bir Antep hayal ediyorsunuz?" sorusuna ise Fatma Şahin, "Uluslararası bir Antep hayal ediyorum. Şehir ekonomisini ülke ekonomisinin üstüne çıkarmak istiyorum.

Şehri kültür turizminde Asya turistini; Çin, Japon ve Korelileri şehre getirmek istiyorum. Hem sanayisiyle hem kültür ve turizmiyle şehir ekonomisini yeşil ekonomiye çevirmek istiyorum." diyerek cevap verdi.