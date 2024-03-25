Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeni seçim şarkısı Gaziantep Belediye Başkanı ve Başkan adayı Fatma Şahin için hazırlanan yeni seçim şarkısında, gençler için yapılan projeler ve "Genç Kart" daha detaylı anlatıldı.

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ensonhaber.com

Gaziantep Belediye Başkanı olan ve yaptığı birbirinden özel projelerle yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, yeni dönem için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te ustalık dönemine hazırlanan Şahin, özellikle gençlere her alanda kolaylık sağlayacak uygulamaları da hayata geçiriyor.

Bu uygulamalar arasında da "Genç Kart" yer alıyor.

Genç Kart ile Gaziantep gençlere güzel

Fatma Şahin'in Ensonhaber Youtube Kanalı'na da katıldığında anlattığı Genç Kart, her türlü kolaylığı sağlıyor.

Şahin'in yeni seçim şarkısında da gençlerin Genç Kart sayesinde yararlandığı tüm uygulamalar gösterildi.

Genç kart uygulamasını telefonlarına indiren gençler, bu kartı kullanarak puan topluyor.

Gençler bu topladıkları puanlarla yine belediye tarafından açılan mağazada hediyelerine kavuşabiliyor.

Ayrıca otobüslere de bu kart sayesinde 22 biniş bedava. Bu da yüzde 50 indirim anlamına geliyor.

Yeni seçim şarkısının sözleri

Yolumuz Antep'e düştü ve dedim aga bittik

Hiç gitmedim daha önce nerelere düştük biz diye düşünürken atlayıp gittik

Bir baktım burası bildiğiniz gibi değil

Bir Genç Kart varmış gidip onu aldım

Kullandım kullandım puanlarım arttı

o puanlarla istediğim tişörtü aldım

Ve gördüklerim karşısında şaşırıp kaldım

Burası çok başka bir yer bro yaşarken anlıyorsun

22 biniş hakkım var ve yolda kalmıyorsun

Burada bir sürü mekan var dışardan bakmıyorsun

Param şuna yeter mi diye kafana takmıyorsun

Sayın Başkanı'mı gördüm ve dedi bana "nabev"

Başkan değil abla gibi samimi birader

Anladım ki bu şehri yaşamaya değer yapmış

Kadın eli değmiş gibi tertemizdi Antep

Gasmek'te gitar dersi aldığımı bilmiyorlar

Ve gençlik merkezinde bir sürü proje var

Ve şehir tiyatrosu da arada bir iyi gelir

Panoroma ve Atatürk müzelerine gelin

Yurttayız kapı çaldı bir baktım ki başkan

Bize dedi "sovun vavmı gençlev" şaştık kaldık

Sanki annemiz gibi, sürekli arkamızda

Terlik bile fırlatırdı yaramazlık yapsaydık

Ramazan sokağında yedik içtik şiştik

Sonra belediyemizin yüzme kurslarına gittik

Bedava bisikletle tüm şehri gezdik

Sandıgınız gibi değil burayı çok sevdik