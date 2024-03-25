Gaziantep Belediye Başkanı olan ve yaptığı birbirinden özel projelerle yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, yeni dönem için çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziantep'te ustalık dönemine hazırlanan Şahin, özellikle gençlere her alanda kolaylık sağlayacak uygulamaları da hayata geçiriyor.
Bu uygulamalar arasında da "Genç Kart" yer alıyor.
Genç Kart ile Gaziantep gençlere güzel
Fatma Şahin'in Ensonhaber Youtube Kanalı'na da katıldığında anlattığı Genç Kart, her türlü kolaylığı sağlıyor.
Şahin'in yeni seçim şarkısında da gençlerin Genç Kart sayesinde yararlandığı tüm uygulamalar gösterildi.
Genç kart uygulamasını telefonlarına indiren gençler, bu kartı kullanarak puan topluyor.
Gençler bu topladıkları puanlarla yine belediye tarafından açılan mağazada hediyelerine kavuşabiliyor.
Ayrıca otobüslere de bu kart sayesinde 22 biniş bedava. Bu da yüzde 50 indirim anlamına geliyor.
Yeni seçim şarkısının sözleri
Yolumuz Antep'e düştü ve dedim aga bittik
Hiç gitmedim daha önce nerelere düştük biz diye düşünürken atlayıp gittik
Bir baktım burası bildiğiniz gibi değil
Bir Genç Kart varmış gidip onu aldım
Kullandım kullandım puanlarım arttı
o puanlarla istediğim tişörtü aldım
Ve gördüklerim karşısında şaşırıp kaldım
Burası çok başka bir yer bro yaşarken anlıyorsun
22 biniş hakkım var ve yolda kalmıyorsun
Burada bir sürü mekan var dışardan bakmıyorsun
Param şuna yeter mi diye kafana takmıyorsun
Sayın Başkanı'mı gördüm ve dedi bana "nabev"
Başkan değil abla gibi samimi birader
Anladım ki bu şehri yaşamaya değer yapmış
Kadın eli değmiş gibi tertemizdi Antep
Gasmek'te gitar dersi aldığımı bilmiyorlar
Ve gençlik merkezinde bir sürü proje var
Ve şehir tiyatrosu da arada bir iyi gelir
Panoroma ve Atatürk müzelerine gelin
Yurttayız kapı çaldı bir baktım ki başkan
Bize dedi "sovun vavmı gençlev" şaştık kaldık
Sanki annemiz gibi, sürekli arkamızda
Terlik bile fırlatırdı yaramazlık yapsaydık
Ramazan sokağında yedik içtik şiştik
Sonra belediyemizin yüzme kurslarına gittik
Bedava bisikletle tüm şehri gezdik
Sandıgınız gibi değil burayı çok sevdik
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış