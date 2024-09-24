Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM toplantılarına katıldı Birleşmiş Milletler tarafından New York'a davet edilen tek Türk belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'ni tüm dünyaya anlatıyor.

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Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adem Metan'ın sorularını yanıtladı.

Metan'ın, "Fatma Hanım siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Sizce bu BM milletler süreci Türkiye açısından olumlu geçiyor mu, nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Başkan Şahin, 2002-2003 yıllarında BM'nin çok farklı olduğunu söyledi.

Başkan Şahin'in devam eden açıklamaları ise şu şekilde:

"BM'NİN KURULMA SEBEBİ SAVAŞ AMA ŞU AN GAZZE'DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Şimdi tabii nereden nereye geldiğimizi çok iyi hatırlamak lazım. Ben 2002 yılında 2003 yılında ilk parlamentoya girdiğimiz zaman çocuk hakları için geldim. Parlamenter olarak geldim, kadın parlamenter olarak geldim. O gün için Birleşmiş Milletler bize çok farklıydı.



Ama geldiğimiz noktada yalnızca konuşan, konuştuğunu eyleme dönüştüremeyen, kurulma sebebi savaşları önlemek olmasına rağmen şu anda konuştuğumuz yerde 10 dakikada bir Gazze'deki çocukların öldüğü bir dünyayı yaşıyoruz.

"GAZİANTEP MODELİ ONLARA BİR ÇIKIŞ GÖSTERİYOR"

Guterres'in deyimiyle Sayın Genel Sekreter bizim yüzümüze söyledi dedi ki "Bu dünyayı mahvettik. Önce kendimizle savaştık, sonra doğayla savaştık. Şimdi de bu işin içinden çıkamıyoruz." Dolasıyla Türkiye modeli, Gaziantep modeli dediğimiz şey onlara bir çıkış gösteriyor. O yüzden herkes heyecanla yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın o yeşil mermerde ne söyleyeceğini bekliyor.

"ARTIK EYLEME GEÇME ZAMANI, SESLER EYLEME DÖNÜŞMELİ"

"Dünya beşten büyüktür. Daha adaletli bir dünya mümkündür" dediğinde kimse anlamadı. Önce Gazze'deki çocukları korumamız için Ukrayna'daki çocuklar korumamız lazımdı. Ondan önce de Suriye'deki çocukları hiçbirini koruyamadık. Ve bugün geldiğimiz noktada diyorlar ki katılımcılığı ve kalıcılığı sağlamalıyız.



Bunu kurallara dönüştürmeliyiz ve artık eyleme geçme zamanı. Bu önemli bir nokta dünya açısından. Eğer bu sesler hakikaten eyleme dönüşürse, Gazze'deki çocukları da koruyacağız, dünyaya adaleti getireceğiz.

"BM DANIŞMA KURUMUNDA, TÜRKİYE'DEN SADECE BİZ VARIZ"

Adem Metan'ın "Sizin buradaki rolünüz nedir, yani Fatma Şahin neden burada?" sorusunu da cevaplayan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

Guterres Antep'e geldi. Ne zaman geldi, yüksek komiserken. Guterres genel sekreter olunca bizi danışma kuruluna aldı. Bu danışma kurumunda dünyada 15 belediye başkanı var. Türkiye'de de tek biz varız.



Niye biz varız, Gutterres geldiğinde bizim yaptığımız çalışmaları, şehrin dörtte biri mülteci, bir eylem planı hazırlamışsın, eğitimden, sağlıktan, istihdamdan, sosyal politikalardan insani bir bakış. Öldürmeyen, yaşatan, kaynaştıran bir bakışın ne kadar zor şartlarda olursa olsun mücadele ettiğini gördüğü için buraya gelip anlattığımda da diyor ki, danışma kurumunda, ben Fatma Başkan'ın şehrine gittim söylediğinden daha fazlası var.

"ONURLU VE GÜVENLİ BİR GERİ DÖNÜŞ"

Bu çok kıymetli bir şey. Ben şimdi onlara dedim ki artık yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Esad'ın oturup masada konuşması lazım, Halep yolunun açılması lazım. Onurlu, güvenli bir geri dönüşün sağlamamız lazım ve bölgesel olarak bölgeyi kaostan kurtarıp ayağa kaldırmamız lazım. Biz aynı kanaatteyiz diyorlar. Aynı kanaatteysek gelin birlikte yapalım diyorum.