Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bu memlekette kimse evsiz kalmayacak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir Konut Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada memlekette kimsenin evsiz kalmayacağını belirtti. Başkan Şahin, "Hiç kimse kira fiyatları yüksek oldu diye şikayet etmeyecek. Gaziantep’i birlikte inşa edeceğiz, kararlıyız" dedi.

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneyşehir’deki konut yapımının ikinci etabı için temel atma töreni düzenlendi.

Birinci etabı kapsamında 500 konutun hazır hale geldiği Güneyşehir’in ikinci etabında bulunacak bin konutun tamamlanmasıyla Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası üyelerine evleri teslim edilecek.

"Hayat bulan bu yerlerin yapımı, güçlü liderlikten geçiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir’de yeni bir şehir kurulduğunu belirterek, “Kuzeyşehir’de yeni bir şehir kuruldu. Güneyşehir’de yeni bir şehir kuruluyor. Kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda hayat bulacak. Hayat bulan bu yerlerin yapımı, güçlü liderlikten geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve güçlü bir ekibimiz var. Esnaf bizim ahi Evran'ımız. O kadar kıymetlisiniz ki bizim için. Bizim için o kadar önemlisiniz ki. Ahi Evran demek, akıl ve ahlak ile bize gelen bizdendir, hak ile sabır dileyip bizi geçen bizdendir. Bizim için çok özel ve çok kıymetlisiniz. Esnaf ana damar, omurgadır. Vücutlar şehirler gibi. Esnaf mutluysa huzurluysa şehir mutludur. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ete kemiğe bürünüyor” dedi.

Bu memlekette kimse evsiz kalmayacak: Hiç kimse kira fiyatları yüksek oldu diye şikayet etmeyecek

Güneyşehir’deki bu temelin çok özel bir temel olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, “Bu memlekette kimse evsiz kalmayacak. Hiç kimse kira fiyatları yüksek oldu diye şikayet etmeyecek. Gaziantep’i birlikte inşa edeceğiz. Kararlıyız, azimliyiz, sevdalıyız. Dağlardan şehirler kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep, Türkiye Yüzyılı'nın yıldız şehri olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep’in her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek bir modeli ortaya koyduğunun altını çizerek, “Ben bu modelden dolayı, bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e Gaziantep adına çok teşekkür ediyorum. Burada yeni bir şehir yükseliyor. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Gaziantep, Türkiye Yüzyılı'nın yıldız şehri olacak” ifadelerine yer verdi.

"Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum"

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İsmet Özcan, bu konut projesinin kendileri için bir hayal olduğuna dikkati çekerek, “İki yıl önce ayaküstü bir konuşmada Başkanımız, kooperatif kurmamızı önerdi, bize yer tahsis ederek üyelerimize ev yapabileceklerini söyledi. Bunlar o zaman bize hayal gibi gelmişti. Dolayısıyla hayalimizi gerçekleştiren Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)