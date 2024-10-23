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Haber Merkezi

Gaziantep tarihinin en büyük ulaşım projesine imza atıldı...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep OSB ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Dülükbaba ormanlarının altından doğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek 2 tünel ile kent merkezinden OSB’ye kesintisiz ulaşım ve çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı sağlanacak.

GAZİANTEP ULAŞIMINA CAN SUYU OLACAK PROJEDE START VERİLDİ

Projede bağlantı yollarıyla beraber 3250 metre 2 tünel, 8 bin 600 metre uzunluğunda yeni bağlantı yolu, 5 de yeni köprülü kavşak yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla beraber ulaşımda büyük bir enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak.

3250 METRE UZUNLUĞUNDA 2 TÜNEL VE 8 BİN 600 METRELİK BAĞLANTI YOLU

Ayrıca tüm şehir trafiğini rahatlatacak projede OSB’de 250-300 bin Gaziantepli her gün 1 buçuk saat kazanacak.

Sadece OSB’de çalışanlar da değil, tüm şehir trafiği de önemli ölçüde rahatlamış olacak.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dülük Otoyol Tüneli’ne başladıklarını sosyal medya hesabından yaptığı “Gaziantep tarihinin en büyük ulaşım projesine, yatırımına imza atıyoruz. Başladık, yapıyoruz, hepimize hayırlı olsun!” paylaşımı ile duyurdu.

HEM YEŞİL ALAN HEM TARİHİ MERKEZ KORUNUYOR: TÜNEL, 7 BİN 414 METRE UZUNLUĞUNDA

Şahin ayrıca paylaştığı bir başka video ile Dülük Otoyol Tüneli’ne dair detaylar verdi.

Şahin, “İpek yoluna alternatif olarak düşündüğümüz Dülük otoyol tüneli Dülükbaba ormanı ve antik kentinin altından açılacak. Tünellerle 4. Organize sanayi bölgesine direkt bağlantı sağlayacak. Bu yapılırken hem yeşil alan, hem de tarihi merkez korunacak. 6 milyar TL değerinde 7 bin 414 metre uzunluğundaki tünel projesi İpek yolundaki yoğunluğu azaltacak.” ifadelerini kullandı.