Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Halep'te

Haber Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Suriye Arap Cumhuriyeti Halep Valiliği arasında yeni bir protokol imzalandı.

Bu protokolle iki şehir "kardeş" ilan edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Halep Valisi Azzam Al Gharib tarafından imzalanan protokol ile iki şehir arasında altyapıdan kültürel mirasa, tarımdan sanayiye kadar uzanan geniş bir yelpazede kurumsal ve teknik iş birliğini güçlendirme hedefleniyor.

YEREL YÖNETİMLER DÜZEYİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

Yeni protokol, karşılıklı deneyim paylaşımını esas alarak şehir yönetimi alanında bilgi ve tecrübe aktarımını kurumsal zemine oturtuyor.

Özellikle altyapı ve üstyapı projeleri, ulaşım sistemleri, atık yönetimi, çağdaş şehircilik uygulamaları, çevre politikaları ve belediye hizmetlerinin etkinleştirilmesi konularında iki şehir arasında ortak çalışma yürütülmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda protokol, yerel yönetimlerin kriz ve afet yönetimi gibi stratejik alanlarda dayanışma içinde hareket etmesini ve sınır ötesi yerel diplomasinin güçlendirilmesini de teşvik ediyor.

ŞAHİN: KARDEŞLİK HUKUKUYLA, KOMŞULUK HAKKIYLA ESKİ GÜNLERE ÇOK DAHA HIZLI DÖNECEĞİZ

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ev sahipliği için Gazi şehir ve ülke adına teşekkür ederek şunları söyledi:

Bugün ev sahipliğinden dolayı kıymetli Valime, bütün arkadaşlarım adına, şehrim adına, ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir protokol imzaladık. Bu protokole göre özellikle Halep'in yeniden yapılanmasını, Halep'in eski haline dönmesi, Gaziantep-Halep ilişkilerini, bizim şu anda mültecilerimizin yüzde 80'i Halep'ten gelen kardeşlerimiz, onların gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak bir protokol imzaladık. En kötüsü geride kaldı. Önümüz çok aydınlık, çok ferah. Gücümüzü birleştirdiğimiz zaman kardeşlerimizle birlikte, kardeşlik hukukuyla, komşuluk hakkıyla eski günlere çok daha hızlı döneceğiz. Birlikte başaracağız. Burada bir devlet aklı var.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahmed eş-Şara ile olan birlikte bir kardeşliği var. Biz de yerelde, Valimiz, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve iş dünyasıyla bugün güçlü bir heyette buraya geldik. En önemlisi Gaziantep Büyükşehir'in elinde çok büyük bir beşeri sermaye var. Yetişmiş insan gücü var. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini en iyi ete kemiğe büründürmüş bir kaynak var. Bu kaynak beşeri sermaye. Bu beşeri sermayeyi birleştirdiğimizde Halep'e dair, Halep'in sorunlarına dair, altyapısından üst yapısına, ulaşımdan kültürüne enerjisinden, bilişimine bütün tecrübemizi buraya aktarmak istiyoruz ve Halep'i eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız diyor. Bu güzel el sahipliğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz.

AL GHARİB: İNŞALLAH BERABER HALEP'İ İNŞA EDECEĞİZ

İmza töreninde konuşan Halep Valisi Azzam Al Gharib ise Halep ve Gaziantep halkı için mutlu bir gün olduğunu dile getirerek, “Halep ve Gaziantep çok eski iki şehirler. 400 yıl boyunca birleşik bir şekilde tarihlerimiz birleşmiştir. Bugün, tarihimizin gelişmesine ve yeniden güzel tarihimizi yazmaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz ve değerli deneyimlerimizden istifade ediyoruz. Fatma Şahin'in yaptığı ziyarette birçok şeyden bahsettik. Yol, araçlar, ziraat, su, parklar gibi. İnşallah beraber Halep'i inşa edeceğiz.” diye konuştu.

KÜLTÜREL MİRAS, TARIM VE EKONOMİK GELİŞİM VURGUSU

Halep’in tarihi ve kültürel dokusunu yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen protokolde, kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve tanıtımı için seminerler, kongreler ve uluslararası iş birlikleri düzenlenmesi karara bağlandı. Bu kapsamda Gaziantep’in kültürel restorasyon deneyiminin Halep’e aktarılması planlanıyor.

Tarım ve üretim alanında da önemli iş birlikleri içeren protokol; tohum, fide, sulama sistemleri, üretici destekleri gibi başlıklarda ortak projelerin geliştirilmesini ve karşılıklı saha çalışmaları yapılmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra sanayi, ticaret ve yerel ekonominin canlandırılmasına yönelik yerel paydaşların dâhil olacağı modeller oluşturulması hedefleniyor.

DÜZENLİ TOPLANTILARLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLANACAK

Taraflar, protokolün etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla toplantılar düzenleyecek. Eğer yüz yüze toplantı yapılamazsa belge teatisi yoluyla istişareler sürdürülecek. Protokolde yapılacak herhangi bir değişikliğin ise ancak yazılı ve karşılıklı mutabakatla geçerli olacağı hüküm altına alındı.

BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN YERELDEN YÜKSELEN SESİ

İki şehir arasında imzalanan bu protokol, yalnızca teknik bir iş birliği değil; aynı zamanda bölgesel barışın, kardeşliğin ve ortak kalkınmanın da sembolü olarak görülüyor. Gaziantep’in Halep ile kurduğu bu güçlü bağ, sınır ötesi insani diplomasinin ve yerel yönetim dayanışmasının en somut örneklerinden biri olma özelliğini taşırken, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri için de bölgede yaşam şartlarının iyileşmesini içeriyor.

Başkan Şahin, Halep programı kapsamında Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz’i de ziyaret etti. Ziyarette iki şehir arasında yürütülen kardeşlik protokolünün gelişmesi için ortak çalışmaların devam edileceği vurgulandı.