Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin projelerini açıkladı: Ulaşım, kentsel dönüşüm.. 2014 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024-2029 dönemine özel projelerini tanıttı.

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ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla örnek belediyeciliğe imza atıyor.

Bölgede 7'den 70'e tüm vatandaşlar için eğitim, spor, sağlık alanlarında projeler hayata geçiriliyor.

Şimdi ise önümüzde yerel seçimler var.

Seçimlere kararlı bir şekilde hazırlanan Başkan Fatma Şahin, 2024-2029 dönemine özel yeni projeler hazırladı.

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan Şahin, Gazianteplilerin gönlünde adeta taht kurdu.

Yeni döneme ilişkin projeler için bugün lansman düzenlendi.

"Seçimle ilgili bir derdimiz yok rekor üzerine rekor kırmak için buradayız"

Programda konuşan Başkan Fatma Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanımız var, aşkımız var, sevdamız var… 94’te Cumhurbaşkanım, yerel kalkınmanın baş mimarı bir tohum attı Fatih’in şehrinde. O tohum en çok Gaziantep’te hayat buldu. Ormana dönüştü, şimdi geldiğimiz noktada, şehir insanın, insan şehrin aynasıdır. Bu şehri gülistan etmek için buradayız. Önümüz çok açık seçimle ilgili bir derdimiz yok rekor üzerine rekor kırmak için buradayız."

İşte ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden kültürel çalışmalara birçok alana kazandırılacak yeni projeler...

En büyük içme suyu barajı

13 milyar TL’lik dev proje kapsamında; yılda 1,5 milyar TL enerji tasarrufunun sağlanmasını hedefleniyor.

Yüzde 100 cazibe ile belediye eliyle yapılacak en büyük içme suyu barajı Düzbağ’da yapılacak.

Özellikleri ise; 191 metre yükseklikte, 166 milyon metreküp toplam su hacmi.

Belkıs içme suyu arıtma tesisi

3 milyar TL’lik büyük yatırımla günlük 1 milyon metreküp kapasiteli tesis, dünyadaki en son teknoloji ve sosyal alanları ile cazibe merkezi haline getirilecek.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesisleri

İslahiye, Kuzeyşehir, Kızılhisar 2. Etap ve Beylerbeyi-Beykent 4 yeni tesisleri ile atıksuların yüzde 100’ü arıtılacak.

2 milyar TL’lik projeye bu yıl başlanacak.

Yeni imar bölgeleri

6 milyar TL’lik altyapı projesi de masaya yatırıldı. 16 bölgede içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve paket arıtma tesisleri tamamlanacak.

Gaziantep ulaşım ana planı

2050 yılı hedefli ulaşım planı yenilenecek.

Gar-Düztepe-Şehit Hastanesi metro projesi

15 milyar TL’lik dev yatırımla, 2024 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı.

10,5 kilometreli projede, 9 istasyon bulunuyor.

GAZİRAY

GAZİRAY hattı, BÜSEM’e ve havalimanına kadar uzatılacak.

Havalimanı bağlantısı 15,3 kilometre; BÜSEM bağlantısı da 7 kilometre

Ulaşım projelerindeki dev projeler devam edecek.

Tasarımını halkın seçtiği yerli ve milli 32 vagonlu 8 tren seti bu yıl hizmete alınacak.

Dülük-OSB Tüneli

Şehir merkezinden OSB’ye hızlı ulaşım sağlanacak.

6 milyar TL’lik dev projede, 7 bin 500 metre yol ağı olacak. Her biri 2900 metre 2 adet tünel bulunacak.

Yakıt ve zaman tasarrufu ile en verimli proje.

Hidrojenli, elektrikli otobüs ve tramvay alımı

Çevre dostu yeşil enerjili otobüslerle ulaşım sağlanacak.

4 adet yeni sıfır tramvay alınacak. 20 adet elektrikli otobüs de hizmete girecek ve proje bu yıl tamamlanacak.

Afet Müdahale Merkezi

Kentte ve bölgede afet ve acil durumda çalışan başta gönüllü vatandaşlar olmak üzere 200 bin vatandaşa eğitimler verilecek.

Afet lojistik merkezi yapılacak.

Direnli şehir için 17 adet yeni istasyon ve 16 adet yeni araç ile itfaiye teşkilatı daha da güçlendirilecek.

Yeni yaşam koridoru

Türkiye’de şehir merkezinden geçen tek 19 kilometre kesintisiz yeşil yaşam koridoru oluşturulacak.

Burç göleti hobi evleri

370 bin metrekare toplam alana sahip, 518 adet hobi evi yapılacak.

6. etap Alleben göleti hobi bahçesinde de 42 bin metrekare toplam alanda 250 adet hobi ev ve bahçe alanı kazandırılacak.

Sosyal destekler

Halka hizmette sosyal desteklere oldukça önem veren Fatma Şahin, yeni dönemde de yardımlarını sürdürecek.

Bu kapsamda gıda bankası, yeni evlenen çiftlere beyaz eşya desteği, gıda kolisi ve anneye süt, bebeğe can hizmeti verilecek.

HAYDİ ekmek fabrikası

120 bin ekmek üretim kapasitesiyle fabrika kurulacak. HAYDİ büfeleriyle ekmek halka indirimli ulaştırılacak.

HAYDİ büfeleri;

57 noktada HAYDİ büfesi hizmette ve sayıları artırılacak. 3 noktada HAYDİ market açılacak.

Dülük antik kenti

6 bin yıllık Dülük antik kenti, açık hava müzesi olarak turizme kazandırılacak. Mitra Tapınağı ve karşılama merkezi, bir yaklaşım senaryosu ile araç-yaya hareketli planlanarak tasarımı yapıldı.

İnönü Caddesi’nde 3. Etap-Korutürk-Tüfekçi Yusuf ve Atatürk Bulvarı'nda cephe yenileme

Caddelere estetik dokunuşlar yapılmaya devam edecek.

Karavan Parklar yapılmaya devam edecek

İşte görsellerle hazırlanan projeler...