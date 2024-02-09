Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptı: Çalışanlara yüzde 100 zam Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye personeli maaşlarına yüzde 100 zam yapılarak en düşük belediye personeli maaşı 34 bin TL'ye yükseltildi.

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İHA

Gaziantep'te bir restoranda düzenlenen yeni yıl toplu iş sözleşmesi programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazibel A.Ş., Gazi Ağaç A.Ş., Gazi Danışmanlık A.Ş., Gaski Enerji A.Ş., Gazi Kültür A.Ş., Gazi Bilişim A.Ş. ve Gazi Konut A.Ş. çalışanı maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı.

En düşük ücret 34 bin TL oldu

Yapılan yüzde 100'lük zam ile en düşük belediye çalışanı maaşı 34 bin TL oldu.

Zammın yanı sıra ikramiyeler de 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.

Zam oranını memnuniyetle karşılayan yaklaşık 8 bin belediye çalışanı, sloganlar atarak Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.

"Fatma Şahin çok önemli bir zam oranına imza attı: Bunu yapabilmek kolay değil"

Toplu iş sözleşmesiyle yapılan zam oranının Türkiye genelinde yapılan zam oranları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 8 bin belediye çalışanını kapsayan çok önemli bir zam oranına imza attı. Bu şartlarda bunu yapabilmek kolay değil. Toplam 8 bin üyemiz adına imzalayacağımız bu toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"İkramiyeler ve bayram yardımlarımızla birlikte asgari ücrette yüzde 100 zam yaparak evli bir çalışanın aylık toplam gelirini 34 bin TL yapmış olduk"

Belediye olarak şartlarını çok çok zorlayarak çalışanlara önemli bir zam yaptıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün çok çok zorladığımız şartlar sonunda aldığımız kararla en düşük evli çalışanımızın maaşını 30 bin TL yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. İkramiyeler ve bayram yardımlarımızla birlikte asgari ücrette yüzde yüz zam yaparak evli bir çalışanın aylık toplam gelirini 34 bin TL yapmış olduk. İkramiyelerimizi de 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye yükseltmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş ve Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurullah Bilici'nin katılımıyla yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Atılan imzaların ardından salonda büyük bir coşku yaşandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)