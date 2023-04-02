Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden depremzedelere 'Bir İstihdam Bir Umut' projesi Depremin vurduğu şehirlerden birisi olan Gaziantep'te depremden etkilenenlerin iş sahibi olabilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bir İstihdam Bir Umut" projesi hayata geçirildi.

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Türkiye, yaklaşık 2 ay önce tarihinin en büyük felaketi ile karşılaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı deprem, ülkenin güneyindeki 11 ili enkaza çevirdi.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Yıkılan binlerce bina ise 50 bini aşkın kişiye mezar oldu.

Devletin tüm kurumları seferber oldu

Geçen zamana rağmen bölgede hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkaza dönen şehirlerin yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele veriliyor.

Özellikle devletin tüm kurumları sahada seferber olurken, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları faaliyetlerle vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7/24 sahada

Tüm imkanlarıyla deprem felaketinin yarısını sarmaya çalışan kurumlardan bir tanesi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla tüm kamuoyundan takdir toplamaya devam ediyor.

İstihdama destek amacıyla iş atölyeleri oluşturulacak

Büyükşehir Belediyesi şimdi de bölgede oluşturulan yaşam merkezlerinde gençlerin ve kadınların istihdamına destek amacıyla iş atölyeleri oluşturacak.

Oluşturulacak atölyelerle birlikte özellikle kadınlar, barınma yerlerinden uzaklaşmadan alacakları eğitimlerden sonra esnek çalışma modeli ile istihdama katılması amaçlanıyor.

Farklı sektörlerde iş olanakları sağlanacak

Kadın öğrenciler tekstil, saya ve yöresel el işi alanlarında üretecekleri ürünlerle ev ekonomilerine katkı verirken aynı zamanda sosyal güvenceleriyle istihdama dahil olacaklar.

Çocuk sahibi anneler atölyelerde ders alırken bu süreçte çocuklarda unutulmadı.

Anneler atölyede çocuklar kreşte

Çocuklar anneleri atölyelerde iş öğrenirken kreşte eğitim alabilecekler. Böylece geçici yaşam merkezinden ayrılmadan istihdama dahil olabilecekler.

Bu zor süreçte gençler de unutulmadı. Gençlerin istihdamına yönelik bir çok kurs faaliyete geçecek.

Gençler unutulmadı

Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilişim, grafik, finans ve tasarım alanlarında açılacak kurslarla gençlerin istihdamı kolay ve öncelikli sektörlerde çalışma hayatına katılmaları hedefleniyor.

1000 gence istihdam sağlanması hedefleniyor

Gerçekleştirilmesi planlanan projeler kapsamında 1000 gence yeni nesil mesleklerde eğitim verilmesi ve istihdam sağlanması hedefleniyor.

Gençler ve kadınlar için gerçekleşecek istihdam projelerinde meslek örgütlerinin de talepleri doğrultusunda istihdam teşvikleri kapsamında üretim ve ticaretin normalleşmesinin hızlanması amaçlanıyor.