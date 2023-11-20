Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden peş peşe destekler: Su ve yakıtta indirim yapıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 10 indirim yaptı. Suda yapılan indirimin yanı sıra çiftçilere yönelik 200 milyon TL'lik mazot desteğiyle birlikte yüzde 6'lık bir yakıt indirimi daha uygulandı.

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ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aldığı kararlarla bölge halkını sevindirmeye devam ediyor.

Her daim vatandaşların yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla şebeke ve iş yerlerindeki su fiyatlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2'nci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptı: Suda yüzde 10 indirime gidildi

Toplantıdan Gazianteplileri sevindirecek bir karar çıktı.

Buna göre kent genelinde su kullanım ücretinde yüzde 10 indirim yapıldı.

Açıklamada, su ücretinde daha önce de yüzde 27 indirim yapıldığı hatırlatıldı.

İndirimle ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de bir paylaşım geldi.

Toplamda yüzde 37'lik indirim yapıldı

Şahin, "Gaziantep'te suya yüzde 10 indirim kararı aldık. Birkaç yıl önce Düzbağ projesiyle önümüzdeki 50 yıllık su sorununu çözdüğümüz Gazi şehrimizde, suyu olabilen en ekonomik şekilde hanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız indirimle su bedelinde toplamda yüzde 37'lik bir indirim yapmış olduk. Hayırlı olsun Gazianteplilere." dedi.

Suda yapılan indirimin ardından bu kez de çiftçileri sevindirecek bir karar alındı.

200 milyon TL'lik mazot desteği

Bilindiği üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik 200 milyon TL'lik mazot desteği sağlamıştı.

Bu uygulamanın ardından şimdi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Türkiye Petrolleri (TP) iş birliğinde çiftçi ve hayvan işletmecilerine alınacak yakıtlarda indirim yapılacak.

GBB ve TP arasında yapılan protokolle mazot desteğinin yanı sıra yakıtta yüzde 6’lık indirim sağlanması için imzalar atıldı.

Yüzde 6'lık yakıt indirimi

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı ve Gaziantep Çiftçi Kart Mobil Uygulamasını kullanan yaklaşık 40 bin çiftçi, TÜRKVET’e kayıtlı 18 bin hayvan işletmecisi ve AKS’ye kayıtlı bine yakın arıcılık işletmesi TP bayilerinden aldığı yakıtta yüzde 6 indirimden yararlanacak.

Yaklaşık 60 bin üretici bu indirimden yararlanmış olacak.

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, başta mazot olmak üzere çiftçilere yapmış olduğu desteklerle 2022 yılında 33 bin 180 olan çiftçi sayısını 2023 yılında yaklaşık 40 bine çıkardı. Şimdi de desteklerin kapsamı genişletilerek imzalanan protokol aracılığıyla tarımsal üreticilere indirimli yakıt alışverişi sağlanacak.

"Doğru iş yapınca sayı 40 bine çıktı"

GBB ve TP arasında imzalanan protokolün imza törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, İslahiye İlçesi Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı İlçesi Belediye Başkanı Yakup Bahar, Yavuzeli İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, TP Ticari Yakıtlar Grup Müdürü Delil Suna, TP Çukurova Müdürü Müslüm Erçetin, Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı.

Başkan Fatma Şahin, üreticinin cebinin rahatlaması için döngüsel sistemde petrolün en önemli nokta olduğunu belirterek, “Bu çok önemli neye kıymet verdiğimizi gösteriyor. Burada bir takım çalışması var. Yazılımcımız da üreticimiz de kendimiziz. Ortaklık önemli, yol arkadaşlığı önemli, memnuniyet de önemli. Doğru iş yapınca sayı 40 bine çıktı. Bu çok hayati bir durum. Kayıtlı sistemde yüzde 6 ile bunun daha da çoğalacağını düşünüyorum. Maliyetler düşüyor, kar marjı artıyor. Bu çiftçinin cebinin, toprağın rahatlaması demek. Bu sofranın bereketlenmesi demek. Bizi UNESCO’ya götüren döngüsel sistemin başlangıcı demek. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

"Geçen sene ve bu sene ile birlikte yaklaşık 200 milyon TL’den bahsediyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan protokolde yaptığı açıklamada, belediyenin yaptığı yatırımlardan olumlu etkileşimler alındığını belirterek, “Çiftçi kartına sahip tüm çiftçilerimize mazot desteği yaptık. Geçen sene ve bu sene ile birlikte yaklaşık 200 milyon TL’den bahsediyoruz. İnşallah bu can suyu olur, bereketli olur ve çiftçilerimizin bu şekilde bereketli hasılatları olur. Çiftçilerimizle daha büyük projeleri hayata geçiririz.” dedi.

"Sadece geçen sene 4 milyon 400 litreye yakın bir akaryakıt verildi"

Gaziantep İl Tarım müdürü Mehmet Karayılan, TP’nin altyapıyı çok iyi sağladığını belirterek, “Bu çiftçi kartla birlikte tarım kredi marketleri de dahil olmak üzere birçok indirimden faydalanıyoruz. Sadece geçen sene 4 milyon 400 litreye yakın bir akaryakıt verildi. Çiftçilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Ticari Yakıtlar Grup Müdürü Delil Suna ise birliktelikten çok mutlu olduğunu ifade ederek geçen yılı sorunsuz kapattıklarını bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceklerini düşündüğünü belirtirken; Türkiye Petrolleri Çukurova Müdürü Müslüm Erçetin de geçen yıl ÇKS uygulamasının ilk defa Türkiye’de hayata geçirildiğini ve proje ile Gaziantep’te 30 bini aşkın çiftçiye 4 bin metre küp yakıt dağıtıldığı bilgisini verdi.