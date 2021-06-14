Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yeni iş sözleşmesi

Yeni sözleşmeye göre; sigara içmeyen belediye personeline 5 gün ek izin, işe bisikletle gelen personele ise aylık 50 TL verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye'sinden bisikelete binenler ile sigara içmeyenlere teşvik geldi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, işe bisikletle gelen ve sigara içmeyen personeline ayrı ayrı ödül vereceğini açıkladı.

SİGARA İÇMEYENE İZİN

Belediyede çalışan yaklaşık 4 bin işçi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, bir yıl içerisinde sigara içmeyen personele yıllık 5 gün daha fazla izin kullanma imkanı verildi.

İŞE BİSİKLETLE GELENE AYLIK ÖDEME

Fatma Şahin, bisikletle işe gelenlere de her ay 50 TL ödeneceğini belirtti.