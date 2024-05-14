Gaziantep Büyükşehir'den araç kiralama iddialarına ilişkin açıklama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "tasarruf döneminde belediyenin araç kiraladığı"na ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA

Türkiye kamuda tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam ediyor..

Sırayla her alanda uygulanan bu tedbirlerle ilgili bazı kurumlar dezenformasyona uğruyor.

Bunlardan biri de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi, hakkında çıkan 'Tasarruf döneminde belediye araç kiraladı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada, belediyenin araç ihtiyacını satın almak yerine maliyet açısından kiralama yöntemiyle karşıladığı belirtildi.

"Kiralık olarak çalıştırılan araçların 64'ü tasarruf tedbirleri kapsamında 1 ay önce iade edilmiştir"

Haberlere konu edilen ihalelerin bu kapsamda gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler her yıl rutin olarak kiralama ihalelerini yapmakta ve sadece ihtiyacı olan araçları kullanmaktadır. Haberde bahsi geçen ve nisan ayında yapılan ihaleler de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiş ancak bugüne kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamıştır.



Bu yıl içinde Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bünyesinde kiralık olarak çalıştırılan araçların 64'ü tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce iade edilmiştir.

Araç sayısı yüzde 22 azaltıldı

Açıklamada, ayrıca 2020'deki tasarruf çalışmalarıyla kiralık araç sayısının yüzde 22 civarında azaltıldığı, bu oranın nüfus ve hizmetteki artışa rağmen bugüne kadar korunduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)