Gaziantep Büyükşehir’in kurduğu iftar çadırlarında 15 bin kişi ağırlanıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan’da iftar çadırlarının kurulduğu 5 noktada bugüne kadar günlük yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.

ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bosna Hersek Parkı, Karataş, Düztepe Çamlık Parkı ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde olmak üzere 5 noktada iftar çadırı kurdu.

Büyükşehir'in kurduğu çadırlarda gerek manevi iklimi yaşamak gerekse de ihtiyaçları doğrultusunda Gaziantepliler iftarlarını yapabiliyor.

"5 noktaya iftar çadırlarımızı kurduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel hale getirilen Ramazan çadırlarında bu ayın manevi iklimi yaşamak isteyen vatandaşları ağırladıklarını belirterek, “Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla şehir merkezimizde her vatandaşımızın ulaşabileceği 5 noktaya iftar çadırlarımızı kurduk. Bu manevi iklimi kurulan Ramazan çadırlarımızda yaşamak isteyen vatandaşlarımız, belirlenen noktalarda iftarlarını açabilirler.” dedi.

Yüzyılın felaketi diye tabir edilen bir doğal afette Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye’nin çok zarar gördüğünü ifade eden Dr. Aksoy, “Bu ilçelerde farklı yerlerde yine iftar yemeklerimizi veriyoruz. Şehir merkezinde de bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Bosna Hersek Parkı içinde, Karataş’ta, Düztepe Çamlık Parkı içinde ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde kurulan çadırlarda Gazi şehirliler iftarlarını yapabilecek.” diye konuştu.

Günlük yaklaşık 15 bin kişi iftar çadırlarında ağırlanıyor

Aksoy, Bugüne kadar günlük yaklaşık 15 bin kişiyi iftar çadırlarında ağırladıklarını dile getirerek, “Bu sayı sadece merkezdeki noktaları kapsıyor. Nurdağı ve İslahiye’de bu sayılar tabii daha fazla. Bu ilçelerimizde afetzedelerimize yönelik çalışmalar, birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ‘Halil İbrahim Sofrası’ ile bir araya gelerek maneviyat duygumuzu güçlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Kırsal mahallelerde geleneksel sokak iftarları

Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan ayında da kentin bütün ilçelerine de iftar çadırlarını zaman zaman günü birlik kuracaklarını anlatan Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehir merkezinde de ayrı ayrı kırsal mahallelerimizde gün gün geleneksel sokak iftarlarını açıyoruz. Mahalleli bu iftar çadırlarımızda gerek maneviyatı yaşamak gerekse de ihtiyaçları doğrultusunda iftarlarını açıyorlar.”