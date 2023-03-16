Gaziantep İslahiye'de 264 prefabrik evin kurulumunda sona yaklaşıldı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için geçici barınma merkezlerinin inşası sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu çok sayıda ev yıkıldı.

Birçok ev de kullanılamaz hale gelirken, ekipler ilçede geçici barınma alanları inşa ediyor.

3 geçici barınma merkezi kuruluyor

Depremlerin yıkıma neden olduğu ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yığma yapı, prefabrik ve konteyner evlerden oluşan 3 geçici barınma merkezi kurmak üzere çalışma yürütülüyor.

264 evin çalışmaları tamamlandı

Bu merkezlerden biri olan Yeni Mahalle'deki 264 birimin yer aldığı prefabrik evlerde de altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Mobilyaların yerleştirilmesi sürecinin ardından prefabrik evler depremzedelere tahsis edilecek.