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    Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı

    Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.10.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 11:13
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    Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    GÖREVDE OLAN BAZI ASTSUBAYLAR DA GÖZALTINDA

    Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde "ilçe imamı", "eğitim danışmanı" ve halen görevde olan astsubayların da yer aldığı 58 şüpheli gözaltına alındı.

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı #1

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