Haber Merkezi

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabında "Şehrimizin protokolünün kürsüyle imtahanı" mesajıyla yayınlanan bir video izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerde; Gaziantep'te gerçekleşen Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nda kürsüye sırasıyla Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber geliyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in kürsiye gelirken şehrin protokolünün boy ortalaması ile ilgili yaptığı ve kürsüye uyum konusundaki espiri solandakileri gülümseterek alkış aldı.

"KÜRSÜ UZUN MU NE?"

Sosyal medyada yayınlanan videonun görüntülerinde "Kürsü uzun mu ne?" yazısı damga vurdu.

"BEN YANA KAÇAYIM DA..."

Kemal Çeber'in espirili konuşması, kürsüyü işaret ederek, "Ben böyle yana kaçayım da birazdan neye kaçtığımı da söyleyeceğim" demesiyle başladı.

"REKTÖR HOCA, GAZİANTEP PROTOKOLÜNÜN BOY ORTALAMASINI BOZMADI"

Sözlerini "Herkese günaydın" diyerek sürdüren Vali Ceber şu konuşmayı yaptı:

Eee biraz da salonu şöyle biraz ısındırayım dedim. Şimdi rektör hocam konuşurken dikkatinizi çekti. Sonra Fatma Hanım konuşurken dikkatinizi çekti. Ben de böyle yan yana kaydığımızı gördünüz. Şimdi yeni rektörümüzün bizim için bir güzel avantajı da şu şehir protokolünün boy ortalamasını değiştirmedi. Bu böyle tabii.

"MEDYAYA BAŞLIK VERİP İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Böyle programlarda özellikle medya mensupları da varsa onlara bazı başlıklar vermemiz doğal. Onlara 'şöyle yapın' derken biraz da işlerini kolaylaştıracak şeyler de lazım değil mi Mehmet Bey?

Danışmanlar tam tersi ya işte onlara bir çözüm bulacağız. En azından protokolü, rektör hocam boy ortalamasını bozmadı.

"ŞEHİRDEKİ KÜRSÜLERİ AMORTİSÖRLÜ YAPALIM"

Ama içimden izlerken. Şu da geçti. Bizim bir karar almamız lazım. Şehirdeki tüm kürsüleri -çok güçlü sanayimiz var ya- amortisörlü hale geçirmemiz lazım ya da standartı düşürmemiz lazım.

"YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ BOYA DEĞEL BEYNE GİDİYOR"