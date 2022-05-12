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- Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
Gaziantep'teki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK terör örgütü saldırısında yaralanan 1 askerimiz şehit düştü.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 21:41
- Güncelleme : 12.05.2022 - 21:55
Hain terör örgütü PKK kalleş saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan sınır karakoluna havanlı bir saldırı düzenlendi.
Saldırı'da havan mermilerinden biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.
4 asker 1 sivil yaralandı
Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.
1 askerimiz şehit oldu
Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Şehidin kimliği hakkında henüz bir açıklama gelmedi.