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    Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

    Gaziantep'teki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK terör örgütü saldırısında yaralanan 1 askerimiz şehit düştü.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 21:41
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 21:55
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    Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

    Hain terör örgütü PKK kalleş saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

    Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan sınır karakoluna havanlı bir saldırı düzenlendi.

    Saldırı'da havan mermilerinden biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

    4 asker 1 sivil yaralandı

    Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

    1 askerimiz şehit oldu

    Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

    Şehidin kimliği hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

    Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu #1


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