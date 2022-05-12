Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Gaziantep saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Gaziantep'teki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK terör örgütü saldırısında yaralanan 1 askerimiz şehit düştü.

Hain terör örgütü PKK kalleş saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan sınır karakoluna havanlı bir saldırı düzenlendi.

Saldırı'da havan mermilerinden biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

4 asker 1 sivil yaralandı

Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

1 askerimiz şehit oldu

Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin kimliği hakkında henüz bir açıklama gelmedi.